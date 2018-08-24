Куда смотрит мэр Бишкека. Сотрудники «Тазалыка» хамят, грубят и угрожают

Пользователи соцсетей жалуются на грубое обращение сотрудников муниципального предприятия «Тазалык».

На своей странице в Facebook экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова рассказала, как к ней сегодня домой пришли работники «Тазалыка» и потребовали предъявить персональные данные всех проживающих в квартире. Клара Сооронкулова попросила показать постановление мэрии Бишкека, на основании чего проводится такое анкетирование. Но пришедшие нахамили ей и стали угрожать.

В «Тазалыке» 24.kg пояснили, что проводится фактический учет всех, кто проживает в многоэтажных домах, для обновления базы данных, и пообещали наказать сотрудников, нахамивших Кларе Сооронкуловой. Работникам «Тазалыка» проведут повторный инструктаж.