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Общество

Куда смотрит мэр Бишкека. Сотрудники «Тазалыка» хамят, грубят и угрожают

Пользователи соцсетей жалуются на грубое обращение сотрудников муниципального предприятия «Тазалык».

На своей странице в Facebook экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова рассказала, как к ней сегодня домой пришли работники «Тазалыка» и потребовали предъявить персональные данные всех проживающих в квартире. Клара Сооронкулова попросила показать постановление мэрии Бишкека, на основании чего проводится такое анкетирование. Но пришедшие нахамили ей и стали угрожать.

В «Тазалыке» 24.kg пояснили, что проводится фактический учет всех, кто проживает в многоэтажных домах, для обновления базы данных, и пообещали наказать сотрудников, нахамивших Кларе Сооронкуловой. Работникам «Тазалыка» проведут повторный инструктаж.
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