Решение суда в пользу Раима-миллионера обжаловано правительством Кыргызстана

Раима-миллионера отстранили от должности с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством». Однако Райымбек Матраимов счел решение главы правительства незаконным и подал иск в суд.

Дата рассмотрения дела в городском суде пока не назначена.