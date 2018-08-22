Решение суда в пользу Раима-миллионера обжаловано правительством Кыргызстана

Правительство обжаловало решение Первомайского районного суда Бишкека по иску бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом 24.kg сегодня сообщили в аппарате премьер-министра.
Представители правительства направили в Бишкекский городской суд апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Напомним, решение о восстановлении Райымбека Матраимова принял судья Алмаз Калыбаев. Согласно вердикту, Райымбек Матраимов восстановлен в должности заместителя председателя Таможенной службы.
Раима-миллионера отстранили от должности с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством». Однако Райымбек Матраимов счел решение главы правительства незаконным и подал иск в суд.
Дата рассмотрения дела в городском суде пока не назначена.