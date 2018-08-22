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Общество

23 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.30-19.00 — Чуйский областной родильный дом;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жар, Куланак, Арстанбап, Кок-Жайык, Керемет, Шапак, Шоокум), улицы Жумабека, Гоголя, Фрунзе, улицы Победы, Карабалтинская, Азовская, Коммунаров, Уральская, Альпийская, проспект Жибек Жолу;
  • 9.00-18.00 — улица Гоголя, дом № 127;
  • 9.00-17.00 — улица Боконбаева, дом № 245;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чон-Арык, Ынтымак, Садырбаева, Ак-Тан, Аксы).

2Чуйская область

  • 9.00-17.00 — села Октябрьское (2-е отделение, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева), Кара-Жыгач (улицы Пушкина, Садовая), Кок-Жар (улицы Конур Осмон, Мадиева, Октябрьская, новостройка), Нижняя Ала-Арча (улицы Киргизская, Логвиненко, Тупик Логвиненко, переулок Колхозный), Аламудун (улицы Молодежная, Гоголя), Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная), Сокулук (улицы Торговая, Урожайная, Индустриальная, Заречная, Новая), Манас (улица Школьная), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Пушкина, Фрунзе, Пионерская), Кызыл-Туу (улицы Заречная, Проектируемая, Свечникова, Билалы, Абакира, Жыламыш), Темен-Суу, Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Бала-Айылчы, Ак-Башат, Петровка (улицы Заводская, Больничная), Спартак (кошары), Садовое (улицы МТС, Степная, Кузнечная, Звездная, Урожайная, Советская), Ак-Суу (улицы Есенина), Беловодское (улицы Украинская, Крупской), Хунчи (клуб), Кировское (улица Авизова), город Кант (улицы Московская, Парковая, 50 лет Октября, 60 лет Октября);
  • 6.00-17.00 — села Сары-Булак, Бекитай, Монолдор, Кайырма, Сосновка, Кызыл-Дыйкан, Боксо-Джол, Суусамырская долина;
  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Жданова, Железнодорожная, Свердлова);
  • 9.00-18.00 — села Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Восточное, карьер.

3Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Халмион, Алга, Кыргыз-Кыштак, Ак-Турпак, Советская.
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