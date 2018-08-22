11:41
USD 69.46
EUR 79.16
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (163)

В Бишкеке для проезда открыли участок правительственной трассы

Для движения автомобильного транспорта открыли участок проспекта Чингиза Айтматова — между улицами Боконбаева и Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека» на участке заменили дорожное полотно и переустановили бордюры. Ремонт на проспекте проходит на участке протяженностью почти девять километров — между проспектом Жибек Жолу и улицей Семетей.

В муниципалитете отмечают, что работы на большей части проспекта завершились. «Они идут с опережением графика. Есть все предпосылки, что проспект Айтматова полностью откроют для движения автомобильного транспорта раньше запланированной даты 30 октября», — отметили в мэрии.
Ссылка:
просмотров: 482
Версия для печати
Материалы по теме
Cтолбы мешают ремонту улицы Баялинова, но энергетики не торопятся их убрать
В центре Бишкека перекопали улицу и бросили, работы не ведут
На ремонт закрывают еще один участок проспекта Чингиза Айтматова
В Бишкеке изменятся маршруты общественного транспорта из-за ремонта дорог
После строительства дороги в Бишкеке аварийные деревья угрожают домам
На улице Малдыбаева жители выбрасывают мусор с риском для жизни
Еще один участок правительственной трассы в Бишкеке закроют на ремонт
В Бишкеке на ремонт закроют еще две дороги
Еще один отрезок проспекта Айтматова закрыт на ремонт
В Минтрансе заверяют, что ремонтные работы на перевале Тоо-Ашуу идут по графику
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Скончалась Салтанат Саматова Скончалась Салтанат Саматова
У&nbsp;экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал У экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал
К&nbsp;чему привела вырубка в&nbsp;Бишкеке: 62&nbsp;градуса по&nbsp;Цельсию. Эксперимент журналистов К чему привела вырубка в Бишкеке: 62 градуса по Цельсию. Эксперимент журналистов
Бизнес
Участвуйте в&nbsp;акции &laquo;Год подарков&raquo; &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выигрывайте ценные призы! Участвуйте в акции «Год подарков» «Бакай Банка» и выигрывайте ценные призы!
Мобильный кошелек поможет оплатить налог на&nbsp;автотранспорт без комиссии! Мобильный кошелек поможет оплатить налог на автотранспорт без комиссии!
Новый магазин O!Store в&nbsp;самом центре Бишкека. Спешите на&nbsp;СКИДКИ! Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!
III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom