В Бишкеке для проезда открыли участок правительственной трассы

Для движения автомобильного транспорта открыли участок проспекта Чингиза Айтматова — между улицами Боконбаева и Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека» на участке заменили дорожное полотно и переустановили бордюры. Ремонт на проспекте проходит на участке протяженностью почти девять километров — между проспектом Жибек Жолу и улицей Семетей.

В муниципалитете отмечают, что работы на большей части проспекта завершились. «Они идут с опережением графика. Есть все предпосылки, что проспект Айтматова полностью откроют для движения автомобильного транспорта раньше запланированной даты 30 октября», — отметили в мэрии.