Как собрать ребенка в школу, ничего не упустив

День знаний в республике состоится 1 сентября, несмотря на то что это суббота. Времени, чтобы собрать ребенка в школу, остается крайне мало, а купить предстоит очень многое. Как успеть все сделать, ничего при этом не забыв?

Корреспондент 24.kg отправилась по торговым центрам и базарам столицы, чтобы узнать, сколько же предстоит потратить родителям для сборов детей.

Список покупок

Ко внешнему виду учеников в разных учебных заведениях свои требования.

Поэтому в первую очередь следует узнать у учителя, что именно покупать.

Чаще всего требование такое: светлый верх — темный низ, то есть комплект должен состоять из белой рубашки и темных брюк или юбки. Цвет последних тоже может варьироваться. В некоторых школах они обязательно должны быть черными, в других допускается темно-синий или серый цвет.

Для девочек придется покупать и брюки, и юбку. Юбку, как правило, обязывают носить в первой и четвертой четвертях. Рубашки тоже следует брать как с коротким, так и с длинным рукавом. Желательно не менее двух каждого вида. На холодное время года — белую водолазку или кофту. В комплект могут входить также жилетка и пиджак.

Помимо школьной, придется покупать формы для занятий физкультурой и ритмикой. И здесь родителям девочек тоже придется заплатить больше — требуются специальный купальник и, возможно, юбка для занятий танцами. Причем определенного цвета: белого или черного. Мальчикам, как правило, разрешается носить те же шорты и футболку, что и на физкультуру. На зимний период стоит приобрести спортивный костюм.

Что почем

Отправляемся в крупный детский магазин. Это вариант для тех, у кого нет свободного времени на поездки и долгое хождение по базарам. Но в этом случае сэкономить не удастся.

Накануне учебного года практически во всех бутиках, за исключением специализирующихся на товарах для новорожденных, представлена школьная форма: блузы, рубашки, брюки, юбки, сарафаны на любой вкус. Выбираем по принципу «соотношение цены и качества».

Костюм-двойка на девочку турецкого производства стоит в среднем 4 тысячи сомов. Блузки — от 950 сомов. За юбку придется выложить не менее 1 тысячи 500 сомов. Хорошие туфли обойдутся примерно в 2 тысячи. Напомню, что такую мелочь, как майки, бантики, носочки, колготки, уже и не считаем.

Рубашки для мальчиков стоят от 850 сомов, брюки в среднем — 1,2 тысячи сомов, пиджаки — от 3 тысяч.

В некоторых отделах организовали распродажу. Здесь рубашку можно найти дешевле — за 500-750 сомов. Но не факт, что будет подходящий размер.

Есть вариант и для скромного бюджета. В одном из отделов представлены вещи, сшитые в Кыргызстане. Юбки — от 157 сомов, блузки и брюки на девочку — от 187 сомов, рубашки и брюки мальчиковые — от 300 сомов. Но смущает качество ткани: как говорится, «голимая синтетика».

Рюкзак в среднем обойдется в 600 и более сомов. Цена зависит от страны-производителя, качества. Представлены ортопедические экземпляры, их стоимость — от 1,5 тысячи сомов.

Можно ли купить все необходимое на базаре, чтобы сэкономить деньги? Чтобы ответить на этот вопрос, отправляемся на один из рынков столицы — Орто-Сайский. Кто располагает временем, может съездить и на «Дордой».

Выбор на рынках, конечно, больше, а вот цены не сказать, что намного ниже.

Комплект для девочки: блузка — от 550 сомов и юбка — 1,1 тысячи. Суммируем и получаем примерно 1,6 тысячи сомов. Брюки в среднем стоят тысячу сомов.

Рубашки для мальчиков — от 700 сомов, брюки — от 900 сомов, пиджаки стоят около 1,9 тысячи сомов. Продаются и двойки, средняя цена — 2,5—3 тысячи сомов.

А вот такие же туфли, как в магазине, здесь стоят значительно дешевле — 1 тысячу сомов.

Можно приобрести и школьную форму, которую пыталось ввести Министерство образования. Комплект хорошего качества — от 1,8 тысячи сомов.

Спортивный костюм для школьника обойдется в среднем в одну тысячу сомов, еще как минимум 500 сомов уйдет на обувь. Купальники для ритмики — от 500 сомов, шорты — от 250, чешки — от 130.

Ручки, ластики, карандаши

С гардеробом более-менее разобрались, пора приступать к сбору рюкзака. И здесь без консультации с педагогом не обойтись. Если с ручками-карандашами дело понятное, то вот какие тетради, прописи, пособия и учебники покупать, должен сказать учитель.

Перед походом за покупками лучше составить их список. Так уж точно появится гарантия того, что ничего не будет забыто.

Возможно, уложиться в один день не удастся. А продавцы так вообще советуют запасаться всем необходимым впрок.

Цены на канцелярские принадлежности практически везде одинаковы.

Тонкие тетради в клетку/линейку стоят от 4 сомов, обложки для них — от 2. Ручки и «простые» карандаши можно купить за 5 сомов, набор цветных — в среднем за 70 сомов.

Понадобятся первокласснику альбом (от 35 сомов) и краски (от 40 сомов), пластилин (65 сомов) и клей (от 15 сомов), ластики (около 20 сомов) и кисти (от 75 сомов за набор) и, конечно же, подставка для книг (50 сомов).

Можно ли купить ребенку все и сразу? За один день? Вероятно, да. Но это, скорее, похоже на подвиг.