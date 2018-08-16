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Общество

Будет ли обжаловано решение суда по Райымбеку Матраимову, чиновники не решили

У правительства Кыргызстана есть еще семь дней, чтобы принять решение обжаловать или нет вердикт Первомайского районного суда Бишкека о восстановлении в должности небезызвестного Райымбека Матраимова. Однако чиновники до сих пор не определились.

На вопрос 24.kg в аппарате премьер-министра не смогли ответить, сославшись на то, что юристы до сих пор не получили служебной записки. Что решил сам премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, тоже неизвестно.

Райымбек Матраимов был восстановлен в должности заместителя председателя Государственной таможенной службы 25 июля 2018 года. Он считал свое увольнение незаконным и подал иск в суд на решение главы кабинета министров (на момент его увольнения премьер-министром был Сапар Исаков). Напомним, его отстранили от должности с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством».

У правительства по закону есть 30 дней для обжалования судебного вердикта во второй инстанции — Бишкекском городском суде.
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