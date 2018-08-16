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Общество

Осужденные за попытку захвата власти грозят вновь объявить голодовку

Осужденные за попытку захвата власти заключенные Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров до сих пор не получили текст приговора Верховного суда. Об этом 24.kg заявила член комитета по защите прав политзаключенных Зульфия Марат.

По ее словам, если завтра Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров не получат документ, они вновь объявят голодовку.

«В колонии, в которой они содержатся, должна пройти комиссия по переводу их в колонию-поселение. Членам комиссии необходимы документы, в том числе и приговор Верховного суда. Прошло два месяца с момента заседания, а решения суда до сих пор нет», — сказала Зульфия Марат.

Напомним, согласно приговору первой инстанции Дастана Сарыгулова осудили на четыре года условно. Эрнеста Карыпбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества. Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров получили по 12 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Бишкекский горсуд изменил решение, сняв с бывшего госсекретаря Кыргызстана Дастана Сарыгулова и эксперта Эрнеста Карыпбекова обвинения по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».  Верховный суд КР, признав всех троих виновными в попытке захвата власти, сократил сроки заключения.
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