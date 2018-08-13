На дворе середина августа. Туристический сезон на Иссык-Куле завершается. К этому же времени ездить на озеро стало гораздо комфортнее. Работы на трассе Балыкчи — Корумду в рамках подготовки к III Всемирным играм кочевников на стадии завершения. Американские горки по-кыргызски

При желании можно все сделать. Именно так хочется сказать, видя изменения, которые произошли на дороге за последний месяц. Первые плюсы ощущаешь уже на выезде из Балыкчи. Если три недели назад здесь требовалось все мастерство водителя, чтобы объехать перекопанные для замены водоотводных труб участки. Сейчас все заасфальтировали.

Правда, спокойной поездку от Балыкчи до Сары-Камыша не назовешь. Та часть, где поменяли водоотводные каналы, значительно выше уровня старого асфальта. Чувствуешь себя, как на американских горках, пусть и не очень крутых.

Можем, когда захотим

От Сары-Камыша до Тору-Айгыра дорогу готовят к масштабному ремонту, который начнется здесь в 2019 году. По краям полотно укрепляют, делая каменную подушку. Радует, что движению автомобилей это не мешает.

Самые серьезные изменения на участке от Чырпыкты до Тамчи. Еще месяц назад его и дорогой-то сложно было назвать. Десять километров бездорожья, пыли и ухабов. Прошел месяц, и дорогу не узнать.

Всего за несколько недель на дороге от Чырпыкты до Тамчи появился новый асфальт по одной стороне. На второй укладка асфальтобетонного покрытия завершается. Осталось буквально 2- 3 километра .

Работы ведут активно. Месяц назад или в начале лета такой прыти у рабочих не было. Техника была хаотично раскидана по всей протяженности трассы, а на самой дороге чаще появлялась поливочная машина, чем асфальтоукладчик.

Сейчас работа кипит. От села Чок-Тал в сторону Чолпон-Аты дорожники укладывают второй слой асфальта. Первый здесь уложили еще в прошлом году. Можно сказать, что на сегодня дорожные работы на запланированных участках завершены на 90 процентов. За оставшиеся до Всемирных игр кочевников пару недель дорогу точно подготовят.

Прощай, туризм!

Отметим, что окончание работ в этом году совсем не означает, что реабилитация трассы завершена. В 2018-м отремонтируют лишь часть дороги в рамках подготовки к III Всемирным играм кочевников. Работы завершат на участках с 23-го по 43-й километр и с 85-го по 104-й километр. Ремонт участка с 0-го по 23-й километр ожидается в 2019 году.

Это значит, что в следующем году часть трассы снова раскопают и вновь туристам придется добираться до озера, рискуя уничтожить «ходовку» машины. Учитывая то, что в следующем году проводить ВИК не планируют, рассчитывать на расторопность ремонтников, похоже, не придется.

Для развития туризма хорошие объекты инфраструктуры, в том числе новые и качественные дороги, важны. Только вряд ли власти думали о туристах, растянув ремонт дороги на несколько лет.