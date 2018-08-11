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Общество

Премьер пообещал повысить зарплату сотрудникам ГСИН

Фото 24.kg. Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев на церемонии вручения ключей от квартир сотрудникам ГСИН

Заработную плату сотрудникам ГСИН пересмотрят. Об этом на церемонии вручения ключей от квартир в многоэтажных домах для работников исполнительной системы заявил премьер-министр Мухуммедкалый Абылгазиев.

По его словам, в настоящий момент сотрудники ГСИН получают маленькую зарплату, несмотря на высокий риск для жизни.

«ГСИН — это особый орган. Несмотря на то, что численность заключенных за последние годы уменьшается, увеличивается число пожизненно лишенных свободы людей. Если в 2007 году таких было 139, то в 2017-м их стало 318. Увеличивается и число тех, кто осужден за экстремизм и терроризм. В 2017 году их численность превысила две тысячи человек», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
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