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Общество

Страны СНГ планируют создать аналог шенгенской визы

Совет по туризму стран СНГ в Душанбе обсудил создание общего визового пространства государств Центральной Азии для туристов. Об этом сообщает news.rambler.ru со ссылкой на ТАСС.

«Мы сейчас работаем над созданием визы, как мы ее называем, «Шелковый путь», которая будет аналогом шенгенской визы. На первых порах мы [Казахстан] с Узбекистаном», — сказала ТАСС глава Комитета туризма Министерства культуры и спорта Казахстана Майнюра Мурзамадиева.

Турист, получивший «шелковую визу», въехав в одну из стран Центральной Азии, сможет свободно перемещаться и по другим республикам региона.

Майнюра Мурзамадиева

Так, власти Казахстана поддерживают инициативу, и до конца года казахстанская сторона ожидает одобрения Узбекистана.

Что касается соглашения между Таджикистаном и другими странами Центральной Азии, по словам главы Комитета по развитию туризма Таджикистана Нумона Абдугаффорзоды, ведомство этот вопрос прорабатывает и «подготовит предложение для правительства».

Создание единого визового режима планируется обсудить на следующем заседании Совета по туризму стран СНГ, которое пройдет в Самарканде в 2019 году. 
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