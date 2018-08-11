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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 11 августа будет жарко. Воздух прогреется до +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 7 минут.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 09.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Достоевского, Кок-Жайык);
  • 09.00-17.00 — 9-й микрорайон, дома № 6, 6А, 8, 36Б, 38Б;
  • 09.00-18.00 — улица Ахунбаева (№ 128, 130, 130А, 132, 132А, 134), проспект Айтматова (№ 70, 72, 74, 76), улица Политехническая (№ 4, 10);
  • 09.00-18.00 — микрорайон «Достук», 110-й квартал; квадрат, ограниченный улицами Месароша, Волкова, Патриса Лумумбы, Профсоюзной.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Сабырбек Джумабеков

Родился 11 августа 1964 года в Таласской области. Доктор медицинских наук, профессор.
Возглавляет Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.
 
Автор более 375 научных трудов, 64 изобретений и рационализаторских предложений.
Журналист 24.kg провел один день со знаменитым хирургом. Статью можно почитать по ссылке.

У кого намечается той

Жылдыз Полотова

Родилась 11 августа 1974 года в Узгенском районе. Заместитель министра социального развития КР.

Мирбек Атабеков

Родился 11 августа 1986 года в Таласской области. Певец.

Жан Воинов

Родился 11 августа 1996 года. Танцор.

Куда сходить

Культура

Куда стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
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