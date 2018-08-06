Горожане предлагают ввести должность сити-менеджера

Мэр может быть человеком из бизнеса, но это должен быть сити-менеджер — человек, который разбирается в вопросах экономики. Ему необязательно иметь политический опыт. Об этом на общественных слушаниях по законопроекту о выборах в органы местного самоуправления сказал юрист Нурлан Садыков.

Он отметил, что еще кандидат в мэры должен предоставлять декларацию о доходах, в том числе о доходах близких родственников.

«Ежегодно все госслужащие сдают декларации. Почему это не распространяется на кандидата в мэры? С другой стороны, проверка деклараций проходит формально. Посмотрите, уголовные дела в отношении политиков показывают, что мы не знаем, каким образом накоплено их имущество. Поэтому, перед тем как назначать или выбирать, надо всем сдавать декларацию», — отметил он.

По мнению юриста, система выборов в местные кенеши по партийным спискам показала свою несостоятельность, поэтому ее необходимо сократить или ликвидировать.

«Опыт показал, что при такой системе нет развития органов самоуправления», — подчеркнул он.