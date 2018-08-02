15:32
USD 68.02
EUR 79.46
RUB 1.09
Общество

«Мисс Вселенная-2018». Кто будет представлять Кыргызстан

В Бангкоке (Таиланд) 17 декабря стартует конкурс красоты «Мисс Вселенная». Кыргызстан на нем будет представлять Бегимай Карыбекова. Она обладательница титула «Мисс Кыргызстан-2017».

Издание Bangkok Post сообщает: таиландские власти надеются, что интерес туристов к стране значительно возрастет и это принесет существенный дополнительный доход.

Бегимай Карыбекова — студентка и модель. Сейчас она работает над фотосессией для презентации. Модель подчеркнула, что для нее большая честь стать первой представительницей Кыргызстана на «Мисс Вселенная».

Ранее девушка неоднократно участвовала в различных конкурсах красоты — Miss Intercontinental, Top Model of the World, MissTourism China.

Бегимай Карыбекова не смогла участвовать в конкурсе «Мисс мира 2017», она не успела получить визу в Китай.

«Мисс Вселенная» является одним из наиболее престижных конкурсов красоты, он проводится ежегодно с 1952 года.
Ссылка:
просмотров: 879
Версия для печати
Материалы по теме
Конкурс «Мисс Америка» отказался от дефиле девушек в бикини
Юная кыргызстанка победила на международном конкурсе красоты
Шестилетнюю россиянку признали «самой красивой девочкой в мире»
Конкурс «Мисс Вселенная-2017» выиграла девушка из ЮАР
Конкурс красоты в Китае может пройти без участницы из Кыргызстана. Не дают визу
Маленький кыргызстанец выиграл конкурс красоты в Астане
Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку самых бедных стран мира Кыргызстан вошел в десятку самых бедных стран мира
Бизнес
Лучший способ сэкономить на&nbsp;звонках и&nbsp;Интернете в&nbsp;поездках Лучший способ сэкономить на звонках и Интернете в поездках
Зал ожидания международного аэропорта &laquo;Ош&raquo; расширили до&nbsp;1500 квадратных метров Зал ожидания международного аэропорта «Ош» расширили до 1500 квадратных метров
Проверено на&nbsp;себе. Тариф без оговорок и&nbsp;непонятных списаний возможен Проверено на себе. Тариф без оговорок и непонятных списаний возможен
&laquo;Бакай Банк&raquo; 3&nbsp;сентября разыграет холодильник в&nbsp;рамках акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» 3 сентября разыграет холодильник в рамках акции «Год подарков»