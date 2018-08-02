«Мисс Вселенная-2018». Кто будет представлять Кыргызстан

В Бангкоке (Таиланд) 17 декабря стартует конкурс красоты «Мисс Вселенная». Кыргызстан на нем будет представлять Бегимай Карыбекова. Она обладательница титула «Мисс Кыргызстан-2017».

Издание Bangkok Post сообщает: таиландские власти надеются, что интерес туристов к стране значительно возрастет и это принесет существенный дополнительный доход.

Бегимай Карыбекова — студентка и модель. Сейчас она работает над фотосессией для презентации. Модель подчеркнула, что для нее большая честь стать первой представительницей Кыргызстана на «Мисс Вселенная».

Ранее девушка неоднократно участвовала в различных конкурсах красоты — Miss Intercontinental, Top Model of the World, MissTourism China.

Бегимай Карыбекова не смогла участвовать в конкурсе «Мисс мира 2017», она не успела получить визу в Китай.

«Мисс Вселенная» является одним из наиболее престижных конкурсов красоты, он проводится ежегодно с 1952 года.