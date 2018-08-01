Почему бишкекчан лишили права выбора мэра, обсуждают эксперты

Прямые выборы отличаются демократичностью. Об этом на круглом столе «Выборы мэров городов. Проблемы и решения» напомнил юрист ОФ «Наше право» Марат Кожоналиев.

По его словам, во многих странах постсоветского пространства горожане сами выбирают мэра.

«В большинстве развитых стран есть прямые выборы. Они отличаются своей демократичностью. Гражданин может выбирать и влиять на свой выбор. Существует процедура отзыва», — рассказал Марат Кожоналиев.

Руководитель ОФ «Наше право» Калича Умуралиева отметила, что раньше в Бишкеке градоначальника выбирали горожане.

«Мы помним, как выбирали Бориса Силаева. Почему эта практика прекратилась в Кыргызстане? Сегодня мы оказались в положении, когда приходится выбирать при отсутствии выбора. Есть страны, где президент назначает мэра. Так, может, и нам так сделать и не устраивать спектакль?» — задалась она вопросом.

Тридцать первого июля ТИК зарегистрировала единственного кандидата на пост мэра Бишкека — Азиза Суракматова. Его кандидатуру выдвинула коалиция большинства. Выборы мэра столицы Кыргызстана назначены на 8 августа. За кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша.