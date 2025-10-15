Надземные переходы, роторные парковки, трамваи. Встреча мэрии и бишкекчан

В депо-2 состоялась открытая экспертная встреча по вопросам улучшения транспортной ситуации и снижению уровня заторов в Бишкеке. В ней участвовали мэр, представители городских структур, международные эксперты и исследователи в области урбанистики, активисты и представители СМИ.

Про диванных экспертов

Мэр города Айбек Джунушалиев подчеркнул, что специально пригласил на встречу так называемых диванных экспертов, часто критикующих муниципалитет. По словам градоначальника, они высказывают мнения, как все должно развиваться и как это просто и легко. Но на встречу пришли лишь единицы.

«Не все то, что мы делаем, всегда отвечает нуждам и потребностям горожан, — отметил Айбек Джунушалиев. — Мы понимаем, что надо делать еще больше. Необходимо комплексно работать, чтобы решить проблемы столицы. За раз мы не решим никаких проблем».

Фото 24.kg

Про трамваи и поезда

Он добавил, что подобные встречи будут продолжаться, все рекомендации и предложения фиксироваться, а наиболее конструктивные — реализовываться.

Мэр признал, что имеющегося в Бишкеке транспорта недостаточно, и будет рассматриваться вопрос о внедрении трамваев.

С развитием технологий появились новые виды трамваев. Есть безрельсовые, не требующие контакта. Но они длинные и могут обслуживать большое число пассажиров по одному маршруту. Айбек Джунушалиев

Что касается выноса железнодорожных путей за пределы города, то это, по его словам, предусмотрено в Генплане. Но сейчас разработчики не видят в данном проекте необходимости. Наоборот, необходимы модернизация дороги и возможное применение для электричек, чтобы соединить Токмак, Бишкек, Кара-Балту в единые протяженные маршруты.

Про общественный и личный транспорт

Разработчица транспортного раздела Генплана Бишкека Вера Фролкина и руководитель проекта, главный архитектор НИИ перспективного строительства Санкт-Петербурга Ирина Гришечкина представили анализ транспортной системы и развитие улично-дорожной сети столицы. Они обозначили несформированность магистрального каркаса, высокую перегруженность магистрально-дорожной сети и запаркованность города, высокие темпы роста количества автомобилей.

Эксперты отметили низкую долю использования общественного транспорта — всего 36 процентов, а у индивидуального она составляет 43 процента. И доля последнего растет.

По их анализу в Бишкеке есть территории, не обслуживаемые общественным транспортом вовсе. Рекомендации сведены к необходимости стимулирования населения города к передвижению именно на нем путем совершенствования маршрутов.

Также в рекомендациях экспертов — расширить территорию аэропорта и строительство железнодорожной магистрали, чтобы отвести грузовые потоки от Бишкека, сформировать полноценный автодорожный обход и систему транспортно-логистических комплексов.

Про перенаселение и насыщение столицы транспортными средствами

Профессор кафедры автотранспорта КРСУ Дмитрий Глазунов считает, что одной из главных причин ухудшения дорожно-транспортной ситуации является увеличение числа населения и количества автотранспортных средств. Он отметил, что с 2011 по 2025 год население города увеличилось на 64 процента. А количество автомобилей в столице — более 400 тысяч.

Вся дорожная инфраструктура создана в 1980-х годах и рассчитана на меньшее количество машин.

Уже несколько лет в Бишкеке работает экологическая передвижная лаборатория университета, занимающаяся не только проблемами экологии, но и проблемами автотранспорта. Она контролирует транспортные потоки. Дмитрий Глазунов предложил мэрии задействовать научную базу КРСУ для улучшения транспортной ситуации.

Фото 24.kg

Начальник управления Патрульной службы милиции Бишкека Манас Сыдыгалиев предложил свои идеи по оптимизации дорожного движения. По его данным, на улице Байтика Баатыра и проспекте Манаса особенно интенсивное движение в часы пик, поэтому предлагается ввести реверсивное движение.

В последнее время участились случаи наезда на пешеходов, и чтобы сократить количество их контактов, с водителями предлагается построить надземные кольцевые пешеходные переходы по пересечениям улиц Байтика Баатыра — Горького, проспекта Жибек Жолу — улицы Курманджан Датки, улиц Ахунбаева — 7 Апреля и обустроить всей необходимой инфраструктурой для людей с инвалидностью.

На остановках необходимо организовывать карманы для автобусов. На улице Льва Толстого, где есть Т- образные перекрестки, предлагается проложить дополнительные секции прямо.

Про троллейбусы и роторные парковки

Мэр Бишкека также коснулся темы нашумевших роторных парковок, вызвавших критику горожан в соцсетях. Он отметил, что эти системы малоприбыльные.

Роторные парковки — элемент, благодаря которому мы можем показать, что парковочные места можно развивать не только горизонтально, но и вертикально. Айбек Джунушалиев

На вопрос касательно троллейбусов он ответил, что решение об их ликвидации принимали коллегиально: «Мы передали их в другой город и сегодня показываем вам, как модернизировали то место, где они раньше находились. Мы ведем политику и программу «открытого неба», которую приняли в установленном порядке».

Глава муниципалитета добавил, что кредит по троллейбусам, выданный ЕБРР, выплатили и вопрос закрыт.