Турсезон в разгаре. В передвижные пункты милиции обратилось более 170 человек

В передвижные пункты милиции обратился 171 человек. По всем вопросам и обращениям сотрудники правоохранительных органов оказывают информационную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В ведомстве отмечают, что в регионе с 5 июля функционируют два передвижных приемных пункта милиции. За помощью обращаются и иностранные туристы.

«21 июля 2018 года милиционеры спасли водителя на автодороге Бишкек — Торугарт. К экипажу на 42-45 километрах за помощью обратилась женщина. Она сообщила, что ее муж теряет сознание. Сотрудники незамедлительно передали информацию о случившемся в ближайшее ОВД и доставили мужчину в территориальную больницу города Канта», — отмечают в ведомстве.