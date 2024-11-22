Задержан парень, продававший наркотики в Бишкеке и Чуйской области

Наркоборцы задержали 18-летнего парня по подозрению в продаже наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники СБНОН получили информацию о том, что некий парень по имени А. продает синтетические наркотики в столице и Чуйской области через мессенджер Telegram.

Установлен и задержан 18-летний А.А.

Во время обыска при задержании в барсетке парня нашли 16 брикетов, обмотанных изолентой. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик Аlfa PVP. Кроме того, парень показал оперативникам места, где он закладывал наркотики.

Возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Задержанного водворили под стражу. Милиция устанавливает других участников этого преступления.