Более 33,5 миллиона сомов потратит Минобразования на новые учебники

Более 33,5 миллиона сомов потратит Министерство образования на выпуск новых школьных учебников. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Отмечается, что ведомство объявило тендер на приобретение услуг по издательской доработке и тиражированию для апробации 100 наименований 12 учебно-методических комплексов по предметам естественно-научного цикла для школ республики на кыргызском и русском языках.

Напомним, в новом учебном году Министерство образования проведет апробацию новых учебников для 7-9-х классов в пилотных школах республики. Апробация учебников для 5-6-х классов уже завершена.