Больше 10 тысяч свидетельств о рождении выдали в роддомах Бишкека и Оша

Больше 10,3 тысячи свидетельств о рождении выдали сотрудники ЗАГСа сразу при выписке из роддомов Бишкека и Оша с начала 2018 года. Такие данные ИА «24.kg» предоставили в пресс-службе ГРС.

Подготовительную работу по проекту начали еще в 2017-м. Сообщалось, что свидетельство о рождении ребенка можно получить в столичных роддомах № 1 и 2, Национальном центре охраны материнства и детства, Городском перинатальном центре, городской гинекологической больнице, а также в Ошской межобластной больнице.

Однако, по словам рожениц, в некоторых из столичных медучреждений выдают только медицинскую справку о рождении ребенка, а за свидетельством отправляют в районный ЗАГС. При этом на информационных стендах есть список документов, необходимых для получения свидетельства сразу при выписке.

«Наши сотрудники находятся в родильных домах Бишкека и Оша до обеда. В некоторые медучреждения они выезжают два раза в неделю по согласованию с сотрудником Минздрава. Направить во все роддома по сотруднику у нас возможности нет. Если действующий сотрудник ЗАГСа покинет свое рабочее место и уедет в роддом, то претензии и очереди уже возникнут в ЦОНе», — пояснили в ГРС.