В ЦОНе № 1 бишкекчане уже месяц не могут получить свидетельства о рождении

В ЦОНе № 1 столицы уже месяц бишкекчане не могут получить свидетельства о рождении. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их данным, в центре обслуживания населения объясняют задержку с выдачей документа отсутствием бланков. При этом обращение в call-центр Госрегистрационной службы не дал результатов. Читатели переживают, что может повториться ситуация 2012 года. Тогда тоже долго не было бланков свидетельств о рождении, а потом документы выдали с ошибками.

«Мы знаем о проблеме. Накануне необходимые бланки в ЦОН № 1 уже поступили. Люди могут идти получать свидетельства о рождении. Кроме того, мы сейчас разбираемся, почему так получилось», — прокомментировали ИА «24.kg» ситуацию в Государственной регистрационной службе.