Об утверждении актов использования вспомогательных репродуктивных технологий

Постановление Правительства КР № 337 от 23 июля 2018 года



Об утверждении отдельных актов в сфере использования вспомогательных репродуктивных технологий

В целях реализации статей 18-21 Закона Кыргызской Республики «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— Порядок и условия использования метода суррогатного материнства согласно приложению 1;

— Порядок и условия донорства половых клеток, а также хранения и условия использования половых клеток согласно приложению 2;

— Порядок проведения искусственного оплодотворения согласно приложению 3;

— Перечень медицинских показаний для проведения редукции согласно приложению 4.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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