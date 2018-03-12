В Токмакском роддоме роженице сожгли ноги. Врачи заявили о шантаже

В Токмакском роддоме пациентке сожгли ноги. Информацию об этом опубликовала в Facebook в группе «Черный список» пользователь Нури Тулеева.

«Месяц назад сестренка моего мужа поехала рожать, ей провели кесарево сечение. Операция прошла хорошо, но вместо того чтобы перевести ее в реанимацию, положили в палату и поставили грелки (пластиковые бутылки) с кипятком под обе ноги: у нее были дрожь и озноб. А потом про пациентку забыли, она лежала после наркоза без чувств. Когда бедная девушка начала чувствовать свои ноги, уже было поздно. Она получила глубокий ожог и с тех пор лежит, на ноги не встает», — написала Нури Тулеева.

«В данное время бедняжка лежит в ожоговом отделении в одной из больниц Бишкека, где ей сделали операцию по пересадке кожи на сгоревшие ноги. Малыш у родственников, по вине врачей роддома стал искусственником. Как можно так халатно обращаться с пациентами?» — спрашивает она.

В пресс-центре Минздрава отметили, что разбираются в данном вопросе, и пообещали представить подробности позже.

Координатор по здравоохранению по Чуйской области Бактыгуль Мамытова сообщила ИА «24.kg», что врачи взяли лечение пациентки на себя, а виновных наказали.

Директор токмакской территориальной больницы Бактыгуль Исаева возмущена опубликованной в соцсетях информацией. «Женщине делали кесарево по медицинским показаниям. Ввиду того что ей делали спинномозговую анестезию, чувствительность на ногах была снижена. В тот день, 5 февраля, было десять родов. Медсестра налила в пластиковую бутылку горячую воду, позже поменяла жидкость, а ночью у пациентки появились ожоги. И врач, и медсестра были на других родах», — сказала она ИА «24.kg».

«С утра вызвали травматолога, назначили лечение. На пятые сутки роженицу выписали, позже договорились с ожоговым отделением. Больная поменяла несколько палат, сейчас лежит в платной. Наши медсестры за ней ухаживали, возили ей кушать, подмывали, стирали белье. Как они могут говорить, что никакого ухода не было? Кроме того, семья пострадавшей сначала 10 тысяч сомов попросила материального ущерба, потом еще 20 тысяч. У нас есть соответствующие расписки. Последний раз попросили 30 тысяч сомов. Теперь это уже натуральный шантаж начался, поэтому мы сказали: пусть обращаются в суд. Тянуться дальше это не может», — добавила директор больницы.

«Конечно, упущения были, медсестра и врач не наблюдали за пациенткой в динамике, поэтому мы их наказали, сделали выговор», — отметила Бактыгуль Исаева.