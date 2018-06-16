21:08
USD 68.16
EUR 79.47
RUB 1.08
Агент 024

В Бишкеке закрыли на ремонт два роддома. Женщины не знают, где рожать

В южной части Бишкека закрыли на ремонт сразу два роддома. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«С 11 июня по 1 июля на ремонт закрыли 4-й роддом, предупредив об этом всего за три дня. Вчера узнали, что на санобработку закрывают Центр репродукции человека в 7-м микрорайоне. Кто принимает такие неадекватные решения, ведь эти два роддома находятся практически в одном районе? Жители возмущены, не знаем, где рожать», — рассказал читатель.

Главный гинеколог Кыргызстана Раиса Асылбашева заверила, что повода для беспокойства нет. «Составили график дежурств. В Центре репродукции человека проводят плановую дезинфекцию. Это не помешает нашей работе. Ажиотажа не должно быть, все по дням расписали. Другие роддома примут, если роженица прикреплена к Городскому перинатальному центру (4-й роддом). Никто не должен отказывать», — пояснила она.

Раиса Асылбашева попросила незамедлительно сообщать о всех случаях отказов в роддомах от приема рожениц.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 3708
Версия для печати
Материалы по теме
В Токмакском роддоме роженице сожгли ноги. Врачи заявили о шантаже
В Чуйском областном роддоме женщина после операции впала в кому и умерла
«Мои 24». Один день из жизни акушерки
Родила — избавилась. Наказать или пожалеть мать?
Главврач бишкекского роддома жалуется на давление. Кому-то понадобилось место?
Пособия детям. Поддержка богатых за счет бедных?
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Россиянка получила за ребенка кыргызстанки 126,9 тысячи рублей
В бюджете Кыргызстана не нашли 10 миллионов сомов на увеличение мест для рожениц
Младенческая смертность в Кыргызстане снизилась
Популярные новости
Акула пыталась напасть на&nbsp;бегемотов, но&nbsp;получила жесткий отпор Акула пыталась напасть на бегемотов, но получила жесткий отпор
Мгновения жизни. Каньоны Конорчека и&nbsp;нарынский Таш-Рабат Мгновения жизни. Каньоны Конорчека и нарынский Таш-Рабат
Футбольные болельщики готовы стоять в&nbsp;очереди, чтобы попасть в&nbsp;Мавзолей Ленина Футбольные болельщики готовы стоять в очереди, чтобы попасть в Мавзолей Ленина
На&nbsp;улице Московской образовалась пробка На улице Московской образовалась пробка
Бизнес
Страхование как взаимная ответственность Страхование как взаимная ответственность
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»