В Бишкеке закрыли на ремонт два роддома. Женщины не знают, где рожать

В южной части Бишкека закрыли на ремонт сразу два роддома. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«С 11 июня по 1 июля на ремонт закрыли 4-й роддом, предупредив об этом всего за три дня. Вчера узнали, что на санобработку закрывают Центр репродукции человека в 7-м микрорайоне. Кто принимает такие неадекватные решения, ведь эти два роддома находятся практически в одном районе? Жители возмущены, не знаем, где рожать», — рассказал читатель.

Главный гинеколог Кыргызстана Раиса Асылбашева заверила, что повода для беспокойства нет. «Составили график дежурств. В Центре репродукции человека проводят плановую дезинфекцию. Это не помешает нашей работе. Ажиотажа не должно быть, все по дням расписали. Другие роддома примут, если роженица прикреплена к Городскому перинатальному центру (4-й роддом). Никто не должен отказывать», — пояснила она.

Раиса Асылбашева попросила незамедлительно сообщать о всех случаях отказов в роддомах от приема рожениц.

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