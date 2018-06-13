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Общество

Адвоката Сапара Исакова не пустили на суд по мере пресечения для его клиента

В Бишкекском городском суде проходит акция поддержки арестованного экс-премьер-министра Сапара Исакова.

В здании собралось около ста человек. Среди них есть сопартийцы Сапара Исакова, его родственники и сторонники. 

Пришедшие развернули плакаты «За справедливое расследование», «Отпустите Исакова!», «Мы поддерживаем Сапара».

В суде произошел скандал. Адвоката Нурбека Токтакунова не пустили на процесс. 

Отметим, сегодня коллегия по уголовным делам должна рассмотреть меру пресечения для Сапара Исакова.
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