Адвоката Сапара Исакова не пустили на суд по мере пресечения для его клиента

В Бишкекском городском суде проходит акция поддержки арестованного экс-премьер-министра Сапара Исакова.

В здании собралось около ста человек. Среди них есть сопартийцы Сапара Исакова, его родственники и сторонники.

Пришедшие развернули плакаты «За справедливое расследование», «Отпустите Исакова!», «Мы поддерживаем Сапара».

В суде произошел скандал. Адвоката Нурбека Токтакунова не пустили на процесс.

Отметим, сегодня коллегия по уголовным делам должна рассмотреть меру пресечения для Сапара Исакова.