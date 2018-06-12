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Общество

Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с Днем России

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил Владимиру Путину поздравление по случаю государственного праздника — Дня России. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Со дня принятия Декларации о государственном суверенитете России страна достигла впечатляющих успехов в государственном строительстве, социально-экономическом развитии и повышении благосостояния народа. Благодаря вашей мудрой и взвешенной политике Россия сегодня является мощной державой, которую уважают на международной арене», — отмечено в поздравлении.

«В Кыргызстане придают приоритетное значение расширению и углублению союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также укреплению интеграционных процессов на евразийском пространстве», — написал Сооронбай Жээнбеков.

Убежден, что совместными усилиями мы продолжим наращивать взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Россией во благо народов наших стран.

Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в реализации намеченных планов, а дружественному народу России — мира и процветания.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков поедет на открытие чемпионата мира по футболу по приглашению российского лидера.
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