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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества

23 февраля — День защитника Отечества — для большинства кыргызстанцев многие годы остается праздником мужества, отваги и чести. В последнее время ряды защитников Отечества активно пополняют и женщины, поэтому праздник перестает быть только мужским.

В этот день мы вспоминаем и великий подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравляем каждого, кому в жизни довелось присягать на верность Отечеству и защищать его с оружием в руках!

Сегодня праздник всех, кто несет нелегкую службу в Вооруженных силах, правоохранительной системе и органах национальной безопасности и защищает безопасность государства и каждого кыргызстанца.

24.kg поздравляет всех кыргызстанцев с Днем защитника Отечества и желает здоровья и спокойствия!
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