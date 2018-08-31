24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости

Ровно 27 лет назад, 31 августа 1991 года, Верховный Совет Кыргызстана принял Декларацию о государственной независимости, завершив процесс выхода из состава СССР.

За эти годы Кыргызстан пережил многое. Были и взлеты, и падения, но страна продолжает двигаться только вперед, стремясь к развитию.

День независимости — один из главных дней для кыргызстанцев. Это праздник для всех, кому дороги такие ценности, как гордость за страну, вера в ее будущее, любовь к Родине, уважение к людям, которые живут с ними на одной земле.

Кыргызстану хочется пожелать процветания, а для этого ему нужны наши сплоченность, ответственность, сила, мудрость, усердие.

24.kg поздравляет всех кыргызстанцев с праздником. Желаем всем вам мира, счастья, благополучия, стойкости. Пусть в душе каждого будет место для любви к своей Родине.