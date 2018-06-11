Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 11 июня без осадков. Воздух прогреется до +33 градусов. День увеличился до 15 часов 17 минут.
Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.43. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-18.00 — улицы Фере/Элебесова, Абдрахманова, Тыныстанова, Боконбаева; пригородное село Орто-Сай (южная часть);
- 9.30-14.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улицы Никитина, Осмонкула, Жибек Жолу);
- 14.00-17.00 — улицы Баялинова, Куренкеева, Малиновая, Федорова, Эркиндик, переулок Мирный;
- 9.30-17.00 — улицы Наманганская, Нурекская, Адырская, Андижанская, Криворожская, переулок Калымский, жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-I»;
- 9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 37, улица Абдрахманова, 130.
Люди, которые меняли мир
Умерла Токтогон Алтыбасарова
Скончалась 11 июня 2015 года.
Стала прообразом памятника блокадникам Ленинграда, который установлен в парке Победы имени Даира Асанова в Бишкеке.
Умер Эрнис Турсунов
Его драмы «Красавицы», «Правда сильнее», «Сильные духом», «Замандаш» и «Байтик баатыр» с успехом ставились на сценах кыргызских театров.
Умер 11 июня 2014 года.
У кого намечается той
Саидбек Зулпуев
Родился 11 июня 1968 года. Директор Агентства по реорганизации банков и реструктуризации долгов (ДЕБРА).
Куда сходитьКультура
- в «Асанбай-центре» проходит выставка «Дни грузинской культуры»;
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева — выставка современного искусства «Красная таблетка». Подробнее
Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- чемпионат Кыргызстана по шахматам;
- чемпионат Кыргызстана среди женских клубных команд по волейболу.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- Западный зал ЖК, 10.00 — заседание комитета по бюджету и финансам;
- Восточный зал ЖК, 10.00 — заседание комитета по аграрной политике, водным ресурсам;
- Западный зал ЖК, 14.00 — заседание комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.
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