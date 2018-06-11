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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 11 июня без осадков. Воздух прогреется до +33 градусов. День увеличился до 15 часов 17 минут. 

Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.43. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
  • до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-18.00 — улицы Фере/Элебесова, Абдрахманова, Тыныстанова, Боконбаева; пригородное село Орто-Сай (южная часть);
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улицы Никитина, Осмонкула, Жибек Жолу);
  • 14.00-17.00 — улицы Баялинова, Куренкеева, Малиновая, Федорова, Эркиндик, переулок Мирный;
  • 9.30-17.00 — улицы Наманганская, Нурекская, Адырская, Андижанская, Криворожская, переулок Калымский, жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-I»;
  • 9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 37, улица Абдрахманова, 130.

Люди, которые меняли мир

Умерла Токтогон Алтыбасарова

из Интернета
Фото из Интернета. Токтогон Алтыбасарова

Токтогон Алтыбасарова родилась в 1924 году в Курменты. Колхозница, принявшая на свое попечение в годы Великой Отечественной войны 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда.
После войны проработала в течение 44 лет секретарем сельского совета. Воспитала восьмерых собственных детей. Проживала всю свою жизнь в родном селе Курменты.

Скончалась 11 июня 2015 года.

Стала прообразом памятника блокадникам Ленинграда, который установлен в парке Победы имени Даира Асанова в Бишкеке.

Умер Эрнис Турсунов

Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе. В 1948 году дебютировал поэтическим сборником «Гул».
Позже вышли книги «Булбул», «Жигиттер», «Бийиктик», «Автопортрет» и другие. Был известен и своими переводами. Являлся одним из первых переводчиков на кыргызский язык Корана и Библии. Также переводил произведения русских поэтов.

Его драмы «Красавицы», «Правда сильнее», «Сильные духом», «Замандаш» и «Байтик баатыр» с успехом ставились на сценах кыргызских театров.

Умер 11 июня 2014 года.

У кого намечается той

Саидбек Зулпуев

Родился 11 июня 1968 года. Директор Агентства по реорганизации банков и реструктуризации долгов (ДЕБРА).

Куда сходить

Культура

  • в «Асанбай-центре» проходит выставка «Дни грузинской культуры»;
  • в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева — выставка современного искусства «Красная таблетка». Подробнее

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

  • чемпионат Кыргызстана по шахматам;
  • чемпионат Кыргызстана среди женских клубных команд по волейболу.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

  • Западный зал ЖК, 10.00 — заседание комитета по бюджету и финансам;
  • Восточный зал ЖК, 10.00 — заседание комитета по аграрной политике, водным ресурсам;
  • Западный зал ЖК, 14.00 — заседание комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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