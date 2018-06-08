Паспорта.kg. Как ГРС за счет населения платит чужие налоги

В 2017 году в Кыргызстане стали выпускать биометрические паспорта. Делалось это в преддверии президентских выборов. Насколько законными способами ведется выпуск новых ID-карт, пыталось выяснить ИА «24.kg».

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Реакции от ГРС не последовало. Но свое внимание обратила Генеральная прокуратура. Она выяснила, что нарушены все возможные нормы законодательства.

В распоряжении ИА «24.kg» оказались результаты проверки Генеральной прокуратуры исполнения закона о противодействии коррупции в Государственной регистрационной службе. Ее провели ровно год назад. В ГРС попросту не соблюдают установленные законы, завышают цены на паспорта и тратят деньги на оплату чужих налогов.

Год прошел, а нарушения не устранены.

Грант за государственный счет

Напомним, в июне 2016 года между ГРС и Агентством по международному сотрудничеству Республики Корея (KOICA) подписан протокол переговоров о создании в Кыргызстане условий для внедрения документов, идентифицирующих личность человека, на основе биометрических технологий. Документом предполагалось использовать биометрику во время президентских выборов 2017 года.

Протокол был частью рамочного соглашения правительств двух стран. Но регулировал он исключительно вопросы оказания кабмином Кореи безвозмездной помощи. Но вот протокол почему-то предусматривал в том числе и приобретение за счет кыргызской стороны оборудования у определенного KOICA поставщика расходных материалов для выпуска 1,1 миллиона биометрических ID-карт.

Согласно закону, международные договоры, предусматривающие финансовые обязательства со стороны Кыргызстана, которые влекут увеличение расходов бюджета либо сокращение его доходной части, должны проходить процедуру ратификации в Жогорку Кенеше.

Протокол переговоров между ГРС и KOICA ратификацию не проходил. Более того, он даже не поступал в парламент.

А ведь этим документом общий бюджет проекта определили в $15,25 миллиона. В том числе грант составил $7,46 миллиона, а обязательства Кыргызстана — $7 миллионов 792 тысячи.

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По проекту KOICA предоставила серверы, компьютеры, принтеры, считыватели и другую оргтехнику на $315 тысяч и 200 тысяч бланков ID-карт на $493,7 тысячи.

ГРС же за счет бюджетных денег купила пять принтеров для печати электронных удостоверений в формате ID-1 на $461 тысячу. Еще $2,6 миллиона у компании KOMSKO купили 1,1 миллиона бланков ID-карт. Причем условия договора ГРС и KOICA исполнялись с нарушением сроков. О чем Генпрокуратура докладывала премьер-министру.

Закон о госзакупках нам не указ

Те самые пять принтеров ГРС тоже не смогла закупить без нарушений закона. Победителем тендера признали китайскую компанию Zhenzen Emperor Technology Co., Ltd. Но Генпрокуратура выяснила, что конкурсную документацию к тендеру не разработали. В результате участники конкурса — нерезиденты Кыргызстана при поставке товаров были незаконно освобождены от уплаты НДС, налогов сборов и таможенных пошлин. Эту ответственность возложили на ГРС. А вот для отечественных компаний пункт об уплате всех платежей почему-то оставили.

Победитель тендера — компания Zhenzen Emperor Technology Co., Ltd. — не соответствовал условиям конкурса. Ее заявку должны были отклонить, потому что компания не внесла гарантийное обеспечение конкурсной заявки в 627,7 тысячи сомов.

Но конкурсная комиссия приняла документ о внесении гарантийного обеспечения в сумме $9,2 тысячи, что было недопустимо. Изначально в условиях поставки был пункт о том, что все налоги и сборы оплачивает сам поставщик. Но в договоре с победителем тендера все вдруг поменялось. В него включили пункт, по которому обязанность по уплате налогов и платежей взяла на себя ГРС. Договор с Zhenzen Emperor Technology Co., Ltd. подписывал глава ГРС Тайырбек Сарпашев.

Из-за действий ГРС из бюджета незаконно выплачен НДС в 3,7 миллиона сомов при таможенном оформлении прибывших принтеров. При этом компания поставила их на 32 дня позже установленного договором срока. За срыв сроков не были выставлены штрафные санкции в 1 миллион сомов. В итоге ущерб государству оценивается в 4,7 миллиона сомов.

По результатам проверки год назад Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Расследование ведут до сих пор.

Ранее ГРС также нарушила закон о госзакупках. Было это при проведении конкурса по закупке оборудования для производства госномерных знаков транспортных средств.

Распоряжением правительства от 7 декабря 2015 года утверждены образцы государственных регистрационных номерных знаков и перечень цифровых кодов Бишкека, Оша и областей. Изготавливать госномерные знаки должно было ГП «Инфоком».

Конкурс на поставку оборудования объявили. Его победителем признали ООО «Типография № 2» из Новосибирска (Россия). Но сделано это было тоже с нарушениями.

ГП «Инфоком» в технических спецификациях закупаемого оборудования необоснованно указало наименования товарной марки под видом эквивалента, которая имелась у ООО «Типография № 2».

Кроме того, победитель конкурса вместе с заявкой не представил сертификат соответствия своей продукции стандартам Кыргызстана. Но и это еще не все. Конкурс объявили на поставку товаров в единичных экземплярах. Договор заключили на 1 миллион 954,6 тысячи российских рублей. Но в итоге ООО «Типография № 2» поставило оборудования и расходных материалов на 58 миллионов 846,4 тысячи рублей. Необоснованные закупки составили 56,4 миллиона рублей.

Интересно, что и в этом тендере ГП «Инфоком» само оплачивало НДС на импорт. В итоге подведомственная организация ГРС потратила на выплату НДС 6 миллионов сомов.

Содрать три шкуры с небогатого населения

Еще один интересный пункт в отчете — работа ГП «Инфоком». Согласно акту проверки Государственного агентства антимонопольного регулирования, ГП «Инфоком» в 2015 году получило необоснованный доход в 32 миллиона 996 тысяч сомов за счет завышения расходов при формировании тарифов на изготовление ID-карт и общегражданских паспортов.

Факт подтвердила и Счетная палата. Получение необоснованного дохода носило системный характер с 2012 года. Этот факт выявлялся ежегодно и фиксировался антимонопольными органами и Счетной палатой.

Но ничего не менялось. Проще говоря, ГРС как зарабатывала на безвыходном положении граждан, так и продолжала зарабатывать.

Согласно закону, нелегально полученные доходы подлежат зачислению в бюджет. Так, с июля 2016 года по июнь 2017-го из 32,9 миллиона сомов незаконных доходов в бюджет перечислены 29,9 миллиона сомов.

Четыре года ГП «Инфоком» наживалось на невозможности граждан выбирать компанию, которая изготовит и выдаст им паспорт, включая в стоимость документа все свои расходы. И лишь в 2016 году тарифы на изготовление паспорта и срочного, сверхсрочного документирования были согласованы с Госагентством антимонопольного регулирования. Действовать тарифы начали в 2017 году. Цены на ID-карты снизились сначала с 465 до 451 сома, а на 2018-й тариф и вовсе установили в 290 сомов. Чувствуете разницу?