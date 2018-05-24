Генштаб проведет ужин для делегации штабных переговоров на 87 тысяч сомов

Государственный комитет по делам обороны объявил тендер на 336 тысяч сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

Указывается, что на треть миллиона сомов планируют купить сувенирную продукцию и оплатить услуги по организации официального приема.

Планируется, что на кофе-брейк для штабных переговоров в селе Кой-Таш потратят 48 тысяч сомов, а на ужин от имени руководства Генерального штаба Вооруженных сил КР — 87, 5 тысячи сомов.

ИА «24.kg» обратилось за комментарием к заместителю начальника Генштаба Нурлану Чомоеву. После вопроса, что за штабные переговоры проводит ведомство, военный чиновник попросил направить запрос в ведомство.

«Штабные переговоры с одним из государств наших партнеров. Их проводят по согласованию сторон», — рассказал Нурлан Чомоев.

За чей счет должны проводить ужин для делегации от имени руководства, замначальника Генштаба не стал отвечать.

Отметим, на портале госзакупок объявили тендер на покупку канцелярских товаров для штабных переговоров на 7 тысяч 596 сомов. Среди прочего планируют закупить туалетную бумагу, освежитель воздуха, жидкое мыло и пакет для мусора.