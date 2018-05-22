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Общество

Дело Аиды Саляновой. Судьи удалились в совещательную комнату, все ждут решения

В Верховном суде продолжается процесс по уголовному делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. В ходе процесса выступила и сама подсудимая.

В своем выступлении Аида Салянова отметила, что ранее против нее разразилась целая клеветническая кампания в провластных СМИ. 

«Последние несколько лет жить по законам в Кыргызстане стало опасно, если это не совпадало с мнением одного человека – Алмазбека Атамбаева. Опорой системы стали лжецы и клеветники, официальный первый канал был круглосуточным транслятором лжи. Сама власть опиралась на лжецов, таким образом официальная идеология государства стала идеологией Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем она правдива», сказала Аида Салянова.

Выслушав участников заседания, коллегия по уголовным делам ВС КР в составе Каныбека Бокоева (председатель ), Арзыбека Акыева и Болотбека Акматова удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.
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