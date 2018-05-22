Санавиация для сотрудницы Счетной палаты. Началось расследование

Счетная палата КР начала служебное расследование относительно использования ее сотрудником санавиации. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

СП проверит информацию, изложенную в интернет-публикациях, относительно использования ее сотрудником санавиации. Результаты расследования будут сообщены позже.

Напомним, ранее врач-реаниматолог Нурзат Жумалиева сообщила, что чиновница Счетной палаты вызвала санавиацию для своей родственницы, используя служебное положение.

По данным некоторых СМИ КР, санавиацию в качестве такси использовала сотрудница Счетной палаты Айгуль Сульпиева.

По итогам служебного расследования, если подтвердятся нарушения со стороны сотрудника СП, будут приняты жесткие меры дисциплинарной ответственности.