15:27
+34
USD 68.69
EUR 81.19
RUB 1.15
Общество

Счетная палата Кыргызстана проверила Госфиннадзор

Счетной палатой (СП) Кыргызстана проведен аудит в Госслужбе регулирования и надзора за финансовым рынком. Об этом сообщила пресс-служба СП.

По ее данным, после проверки использования бюджетных и специальных средств в Госфиннадзоре за период с 1 октября 2014-го по 31 декабря 2015 года выявлен ряд недостатков.

В частности, отмечается, что специальный счет для депонирования денежных средств организаторов лотереи был открыт по истечении двух лет после внесения поправок в Закон КР «О лотереях»: пункт закона исполнен несвоевременно. Также в путевых листах служебных автомобилей в отдельных случаях не указывается пробег на начало выезда и приезда автомобиля, отсутствуют подписи ответственных лиц.

Госфиннадзору предписано рассмотреть итоги аудита и принять меры по устранению выявленных недостатков.
Ссылка:
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
В Академии наук Кыргызстана выявили финансовые нарушения на 2,9 миллиона сомов
Счетная палата уточняет, какие нарушения выявлены на рынке «Дыйкан»
В ГРС выявили финансовые нарушения почти на 8 миллионов сомов
Госагентство охраны окружающей среды проводило тендеры без плана
ГКНБ Кыргызстана разоблачил коррупционную схему аудитора Счетной палаты
MegaCom может стать АО, а его акции будут торговаться на фондовой бирже
Сотрудниками Соцфонда, получавшими деньги умершей женщины, займется милиция
Счетная палата проверила деятельность ОАО «Кыргызнефтегаз»
Счетная палата проверила Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями
Около 150 миллионов сомов получить от гослотереи планируют в правительстве
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни бишкекского гея «Мои 24». Один день из жизни бишкекского гея
Неудобный вопрос Алмазбеку Атамбаеву повлек увольнение журналиста Неудобный вопрос Алмазбеку Атамбаеву повлек увольнение журналиста
ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии
Бизнес
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: быстро, просто, экономно «День — Ночь» от MegaCom: быстро, просто, экономно
&laquo;Переходи на&nbsp;О! + TV&raquo;&nbsp;&mdash; все включено для вашего отдыха «Переходи на О! + TV» — все включено для вашего отдыха
Врач-диетолог из&nbsp;Москвы рассказала бишкекчанам о&nbsp;сбалансированном питании Врач-диетолог из Москвы рассказала бишкекчанам о сбалансированном питании
Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О! Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О!