Счетная палата Кыргызстана проверила Госфиннадзор

Счетной палатой (СП) Кыргызстана проведен аудит в Госслужбе регулирования и надзора за финансовым рынком. Об этом сообщила пресс-служба СП.

По ее данным, после проверки использования бюджетных и специальных средств в Госфиннадзоре за период с 1 октября 2014-го по 31 декабря 2015 года выявлен ряд недостатков.

В частности, отмечается, что специальный счет для депонирования денежных средств организаторов лотереи был открыт по истечении двух лет после внесения поправок в Закон КР «О лотереях»: пункт закона исполнен несвоевременно. Также в путевых листах служебных автомобилей в отдельных случаях не указывается пробег на начало выезда и приезда автомобиля, отсутствуют подписи ответственных лиц.

Госфиннадзору предписано рассмотреть итоги аудита и принять меры по устранению выявленных недостатков.