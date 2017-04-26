Счетная палата проверила деятельность ОАО «Кыргызнефтегаз»

Счетной палатой проведен аудит деятельности ОАО «Кыргызнефтегаз» и его структурных подразделений за 2015 год. Об этом сообщила пресс-служба СП.

В материалах аудита отмечается, что в эксплуатационном фонде ОАО на начало 2016 года находится 626 нефтяных скважин, из которых бездействуют 261, из 41 газовой скважины бездействуют 29.

Бюджет общества при плановом показателе доходов в 2 миллиона 463,1 тысячи сомов, фактически выполнен на 89,1 процента. Расходы произведены на 1 миллион 884,4 тысячи сомов при плане 2 миллиона 459,5 тысячи сомов.

За 2015 год чистая прибыль составила 433,6 миллиона сомов, тогда как в 2014 году — 545,3 миллиона сомов. С учетом количества акций, принадлежащих Фонду по управлению госимуществом, перечислено дивидендов на 92,3 миллиона сомов.

В ходе аудита установлена недоначисленная сумма дивидендов на 153 тысячи сомов, которые в нарушение Закона КР «Об акционерных обществах» не перечислены в Фонд по управлению госимуществом.

Также ОАО «Кыргызнефтегаз» в течение 2015 года не был пополнен фонд рекультивации на 3,9 миллиона сомов. По завершению аудита эти средства восстановлены на счет.

Сумма дебиторской задолженности на 1 января 2016 года составила 205,7 миллиона сомов, из которой непогашенная дебиторская задолженность прошлых лет составляет 132,8 миллиона сомов, отметили в Счетной палате.