11:38
+36
USD 69.23
EUR 78.96
RUB 1.17
Экономика

В мэрии города Ош выявлены финансовые нарушения на 17,3 миллиона сомов

Счетная палата при проведении аудита составления и исполнения бюджета города Ош за период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года выявила финансовые нарушения на 17,3 миллиона сомов в бюджетных учреждениях и муниципальных организациях. Об этом сообщили в  ведомстве.

Установлено, что была переплата командировочных расходов на 100 тысяч сомов, завышение объемов строительно-монтажных работ — на 12,9 миллиона сомов, нецелевое использование бюджетных и специальных средств — на 100 тысяч сомов.

Отмечается, что из общей суммы финансовых нарушений недостача денежных средств и товарно-материальных ценностей составила 100 тысяч сомов, необоснованные выплаты заработной платы — 1 миллион сомов, необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств — 400 тысяч сомов.

Кроме того, аудиторы выявили сокрытую по учету дебиторскую и завышенную кредиторскую задолженности на 2,3 миллиона сомов, дополнительно начисленные доходы в бюджет в 400 тысяч сомов и в Социальный фонд КР — 100 тысяч сомов.

Из общей суммы финансовых нарушений восстановлению подлежат 16,3 миллиона сомов. В ходе аудита возмещены 8,9 миллиона сомов.

«Также аудитом установлены резервы и потери бюджета на 25,6 миллиона сомов. На содержание сверхштатных единиц и установление дополнительных надбавок к заработной плате муниципальных работников органов местного самоуправления за счет сэкономленных средств местного бюджета необоснованно израсходованы 22,1 миллиона сомов. Кроме того, имеет место сверхлимитное потребление электроэнергии — на 2,7 миллиона сомов. Другие резервы и потери составляют 0,8 миллиона сомов, нерационально использованные средства — 1,4 миллиона сомов», — прокомментировали в Счетной палате.
Ссылка:
просмотров: 280
Версия для печати
Материалы по теме
В 2016 году Счетная палата Кыргызстана выявила нарушений на 16,7 миллиарда сомов
Фонд развития предпринимательства выдавал сомнительные кредиты
В Минтрансе выявили финансовые нарушения на 188,4 миллиона сомов
Счетная палата выявила нерациональное использование средств в «Северэлектро»
Свыше 24 миллионов сомов составили убытки от использования комплекса «Локомотив»
По неутвержденным тарифам оказывало услуги ОАО «НЭСК»
Счетная палата Кыргызстана рекомендует правительству урезать неприоритетные расходы
В 2014 году впервые проверили финансовую деятельность Счетной палаты Кыргызстана
Счетная палата Кыргызстана рекомендует правительству увеличить доходную часть бюджета на 2015 год
Молодые предприниматели пожаловались генпрокурору на частые проверки со стороны правоохранительных органов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане встала обогатительная фабрика &laquo;Ак-Тюз&raquo;. Бастуют рабочие В Кыргызстане встала обогатительная фабрика «Ак-Тюз». Бастуют рабочие
Дуйшенбек Зилалиев о&nbsp;том, кто и&nbsp;как будет строить ГЭС в&nbsp;Кыргызстане Дуйшенбек Зилалиев о том, кто и как будет строить ГЭС в Кыргызстане
Компании &laquo;Скай Мобайл&raquo; и&nbsp;&laquo;Альфа Телеком&raquo; оштрафовали на&nbsp;58&nbsp;миллионов сомов Компании «Скай Мобайл» и «Альфа Телеком» оштрафовали на 58 миллионов сомов
В&nbsp;Кыргызстане остановлена Камбаратинская ГЭС-2 В Кыргызстане остановлена Камбаратинская ГЭС-2
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Караоке&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Караоке»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны
Определились победители розыгрыша призов акции &laquo;Тонны драйва&raquo; Определились победители розыгрыша призов акции «Тонны драйва»