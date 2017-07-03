В мэрии города Ош выявлены финансовые нарушения на 17,3 миллиона сомов

Счетная палата при проведении аудита составления и исполнения бюджета города Ош за период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года выявила финансовые нарушения на 17,3 миллиона сомов в бюджетных учреждениях и муниципальных организациях. Об этом сообщили в ведомстве.

Установлено, что была переплата командировочных расходов на 100 тысяч сомов, завышение объемов строительно-монтажных работ — на 12,9 миллиона сомов, нецелевое использование бюджетных и специальных средств — на 100 тысяч сомов.

Отмечается, что из общей суммы финансовых нарушений недостача денежных средств и товарно-материальных ценностей составила 100 тысяч сомов, необоснованные выплаты заработной платы — 1 миллион сомов, необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств — 400 тысяч сомов.

Кроме того, аудиторы выявили сокрытую по учету дебиторскую и завышенную кредиторскую задолженности на 2,3 миллиона сомов, дополнительно начисленные доходы в бюджет в 400 тысяч сомов и в Социальный фонд КР — 100 тысяч сомов.

Из общей суммы финансовых нарушений восстановлению подлежат 16,3 миллиона сомов. В ходе аудита возмещены 8,9 миллиона сомов.

«Также аудитом установлены резервы и потери бюджета на 25,6 миллиона сомов. На содержание сверхштатных единиц и установление дополнительных надбавок к заработной плате муниципальных работников органов местного самоуправления за счет сэкономленных средств местного бюджета необоснованно израсходованы 22,1 миллиона сомов. Кроме того, имеет место сверхлимитное потребление электроэнергии — на 2,7 миллиона сомов. Другие резервы и потери составляют 0,8 миллиона сомов, нерационально использованные средства — 1,4 миллиона сомов», — прокомментировали в Счетной палате.