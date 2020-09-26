На месторождении Терек-Сай заработает золотоизвлекательная фабрика

Премьер-министр Кубатбек Боронов на церемонии закладки капсулы золотоизвлекательной фабрики на месторождении Терек-Сай в Джалал-Абадской области заявил, что в развитии регионов важную роль играет привлечение иностранных инвесторов.

По его словам, развитие регионов — приоритет в работе президента, и одним из шагов в этом направлении является привлечение иностранных инвесторов. «Для этого правительство создает все необходимые условия. Так, стабилизирован нормативно-правовой режим, созданы налоговые послабления. Но и в отношении инвесторов есть свои условия, которые они соблюдают. Сегодня мы закладываем капсулу золотоизвлекательной фабрики. В будущем это событие отразится не только на развитии Чаткальского района, но и всей страны», — сказал Кубатбек Боронов.

Для возобновления экономической активности кабинет министров работает над привлечением как можно большего числа инвесторов. «Пандемия внесла свои коррективы в экономическую ситуацию. Этот вопрос находится на контроле не только у соответствующих государственных органов, но и у местных жителей. Поэтому каждое предприятие должно вести открытый диалог с сельчанами. Местное население в свою очередь должно реально оценивать вклад предприятия в развитие села», — подчеркнул глава кабмина.

Однако в это тяжелое время горнорудные предприятия продолжали работать, внося свой вклад в развитие республики. В их числе и кыргызско-турецкое предприятие «Эти Бакыр Терексай». Надеюсь, что компания будет строго соблюдать все экологические и социальные требования. Кубатбек Боронов

Уточняется, что ОсОО «Эти Бакыр Терексай» — совместное предприятие. 25 процентов капитала принадлежит ОАО «Кыргызалтын», 75 процентов — турецкой компании «Эти Бакыр».

Фирма с 2016 года привлекла инвестиции в $100 миллионов. Вместе с тем, согласно соглашению в области социально-экономической поддержки, селу Терек-Сай было выделено более 50 миллионов сомов.

На предприятии «Эти Бакыр Терексай» работает 646 человек, из которых 90 процентов — это местные жители.