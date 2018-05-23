Санавиация для сотрудницы Счетной палаты. Нацгоспиталь заверяет: была нужна

Администрация Национального госпиталя объяснила, почему больной родственнице чиновницы из Счетной палаты отправили санавиацию.

В отделение экстренной и плановой консультативной медицинской помощи (санавиация) Национального госпиталя 21 мая в 15.40 поступил вызов из Кочкорской больницы по поводу 17-летней больной с диагнозом «посттравматическая энцефалопатия с астено-невротическим и судорожным синдромом». Больная держит пост, упала в бане, появились судороги, в связи с чем госпитализирована в Кочкорскую больницу. Судороги не прекращались в течение трех суток.

«С учетом стабильного состояния больной рекомендован перевод в плановом порядке на дальнейшее медицинское обследование, но врачи Кочкорской больницы опасались отправлять ее из-за тяжести состояния. Для консультации в 17.30 отправлена бригада в составе невролога и реаниматолога. Больной поставлен диагноз «судорожный синдром неясной этиологии». Больная по настоянию врача-реаниматолога Кочкорской больницы транспортирована в Национальный госпиталь МЗ КР и госпитализирована в палату интенсивной терапии (ПИТ) отделения неврологии № 3», — говорится в пояснении.

В настоящее время ее состояние расценивается как тяжелое. Она нуждается в дальнейшем обследовании и уточнении диагноза. Самостоятельно девушка не передвигается.

«Выезд на автомашине санавиации бригады в составе врача-невролога и реаниматолога был обоснованным. Врачи по дежурству должны в неясных случаях по вызову специалистов из регионов обязательно выезжать на место, чтобы осмотреть пациента, объективно оценить состояние и принять решение о дальнейшем лечении и транспортировке», — отметили в НГ.

Напомним, ранее врач-реаниматолог Нурзат Жумалиева сообщила, что чиновница Счетной палаты вызвала санавиацию для своей родственницы, используя служебное положение.

По данным некоторых СМИ КР, санавиацию в качестве такси использовала сотрудница Счетной палаты Айгуль Сульпиева.