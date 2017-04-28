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Экономика

Фонд развития предпринимательства выдавал сомнительные кредиты

Более 40 процентов кредитного портфеля Фонда развития предпринимательства классифицируются как сомнительные кредиты и потери, по которым платежи не осуществлялись. К таким выводам пришли специалисты Счетной палаты после аудита деятельности компании за 2015 год.

Отмечается, что показатель погашения кредитов за отчетный период равен 94,2 процента. При плане в 58,6 миллиона сомов фактически погашено 55,2 миллиона сомов. При этом 86 процентов сомнительных кредитов выданы в 2013–2014 годах.

«В противоречие постановлению правления Национального банка, ограничивающего максимальную сумму выдачи кредита одному и тому же заемщику или группе лиц не более 1 миллиона сомов, в уставе фонда указан максимальный размер микрокредита одному и тому же лицу не более 3 миллионов сомов. Кроме того, при невыполнении плана прибыли сотрудникам необоснованно выплачено премий на 210,8 тысячи сомов», — говорится в отчете.

Установлено, что Нарынским филиалом в нарушение нормативных правовых актов о порядке и условиях сдачи в аренду государственного имущества в 2015 году недополучено доходов по аренде 136,6 тысячи сомов. Из них в доход бюджета не поступило 30 процентов, или 41 тысяча сомов.

«По полученным сотрудниками фонда потребительским кредитам и жилищным ссудам на 4,9 миллиона сомов задолженность на начало 2015 года составляет 3,7 миллиона сомов. Есть долги, по которым просрочка в погашении основной суммы составляет более 2 тысяч дней (5,5 лет) и процентам — более 4 тысяч дней (10 лет). Отдельным сотрудникам фонда потребительские кредиты и кредиты по жилищным ссудам выдавались по заниженным процентам, а также в размерах, превышающих утвержденный предельный размер. В результате потери процентных доходов фонда от выдачи кредитов по заниженным процентам составили 1,1 миллиона сомов», — подчеркнули в Счетной палате.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50822/
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