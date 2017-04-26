В Джалал-Абадском государственном университете выявлены финансовые нарушения

По результатам планового аудита использования бюджетных и специальных средств в Джалал-Абадском государственном университете и его структурных подразделениях за 2015 год выявлены финансовые нарушения на 1,3 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты Кыргызстана.

По ее данным, необоснованные выплаты заработной платы составили 821 тысячу сомов. Только за вредность работы на компьютере произведены выплаты надбавок в размере 25 процентов к должностным окладам сотрудников на 99,5 тысячи сомов.

Аудитом выявлено нерациональное использование средств на 1,5 миллиона сомов. В 2014–2015 учебном году из вуза отчислены 82 студента, обучающиеся на бюджетной основе. Таким образом, расчетные потери бюджетных средств составили 1,3 миллиона сомов.

В Кочкор-Атинском и Майли-Суйском колледжах отчислены 46 студентов, расчетные потери бюджетных средств составили 212,2 тысячи сомов.

По итогам аудита руководству университета предписано принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе.