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Общество

Кристиан Штелинг: Если вы нашли в Кыргызстане друга, на него можно положиться

Фото из личного архива Кристиана Штелинга

Кристиан Штелинг родом из Германии и никогда не планировал переезжать в Кыргызстан.

«Но судьба так решила, что я буду жить в этой стране», — признается он. Кристиан Штелинг работает старшим советником в программе Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH — «Профессиональное образование в Центральной Азии». 

До того как я приехал в Центральную Азию около четырех лет назад, весь регион, не только Кыргызстан, был для меня «белым пятном» на карте.

Кристиан Штелинг
 — Однако ситуация меняется. Приезжая домой, я встречаю все больше и больше людей, которые интересуются Кыргызстаном. Недавно я стоял в очереди в аэропорту Германии и услышал, как два путешественника обсуждали Кыргызстан в качестве следующего туристического направления, назвав его «Швейцарией Центральной Азии» из-за множества гор, напоминающих Альпы.

— Что вас удивляет в Бишкеке?

— Я был удивлен и до сих пор удивляюсь, насколько Бишкек оживлен и динамичен. На улицах города почти всегда кипит жизнь, постоянно открываются новые кафе, бары, магазины и так далее. До того как приехал сюда, я не был знаком с идеей расположения парка развлечений с каруселями прямо в центре города, что на самом деле здорово.

из личного архива Кристиана Штелинга
Фото из личного архива Кристиана Штелинга
— Напоминает вам Бишкек чем-нибудь о вашем родном городе?

— По сути, не многое. Я из Франкфурта-на-Майне, и эти два города очень разные. Возможно, единственная общая черта — это огромное число работающих в этих городах иностранцев.

— Возможно, вам чего-то здесь не хватает?

— Все есть. Серьезно, все, что мне лично нужно, в основном у меня здесь есть.

— Наверняка у вас появилось любимое место в Бишкеке?

— В центре города — это бульвар Эркиндик. Но я также очень люблю микрорайоны на юге Бишкека. Расположенные там здания создают особый дух, определенную атмосферу.

Парк «Аркан Токой» — еще одно довольно интересное место для долгой прогулки в пределах столицы Кыргызстана.

Фото из личного архива Кристиана Штелинга
— А предпочтения в национальной кухне появились? Возможно, есть блюда, которые бы не рискнули попробовать?

— Я люблю лагман во всех его видах, а летом не могу начать свой день без ежедневной порции аралаша.

Я не большой поклонник баранины, по крайней мере, не тогда, когда у нее присутствует этот специфический запах. Я также ненавижу кинзу, которой слишком часто посыпают все блюда в местных ресторанах. 

Но мне очень нравится чистый животный жир с хрустящей корочкой, приготовленный на гриле.

Кристиан Штелинг

 — Что вас очаровало или разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Я восхищаюсь тем, как местные жители успешно живут в современном мире, сохраняя определенные аспекты кочевой культуры. Я знаю несколько людей, у которых есть дом или квартира в городе, но они также проводят много времени, живя в юртах в летнее время. И, прожив в Бишкеке несколько лет, я могу сказать, что у меня не было ни одной негативной встречи с кем-то из кыргызов.

Люди здесь очень дружелюбны и почтительны. Однако здесь не так легко, как в других местах, завести друзей.

Кристиан Штелинг

В этом есть свой плюс: если вы нашли себе друга здесь, это будет дорогой вам человек, на которого вы можете положиться.

из личного архива Кристиана Штелинга
Фото из личного архива Кристиана Штелинга
— Что бы вы изменили в Бишкеке?

— Дорожное движение, а именно, нефильтрованные выхлопы автомобилей. В Бишкеке очень плохая ситуация с загрязнением воздуха. 

Водители маршруток иногда ездят совсем небезопасно. Их чрезмерные сигналы и стиль вождения — чистое безумие.

Кристиан Штелинг

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