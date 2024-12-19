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Общество

CPJ против решения суда, оставившего в силе приговоры в отношении журналистов

Комитет по защите журналистов (CPJ) осуждает решение служителей Фемиды Кыргызстана, оставивших в силе обвинительные приговоры в отношении четырех бывших и действующих сотрудников проектов Temirov Live и «Айт айт десе», двое из которых приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

«Смелые антикоррупционные материалы Temirov Live сделали его главной мишенью для правительства Кыргызстана. Оставляя в силе возмутительные тюремные приговоры в отношении директора издания Махабат Тажибек кызы и ведущего Азамата Ишенбекова, власти Кыргызстана подтверждают, что у них нет иного ответа на расследования издания, кроме репрессий», — заявила координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

CPJ призвал власти Кыргызстана немедленно освободить Махабат Тажибек кызы и Азамата Ишенбекова, не оспаривать их апелляции в Верховном суде, а также апелляции журналистов Айке Бейшекеевой и Актилека Капарова, и прекратить кампанию против независимой прессы.

Основатель Temirov Live Болот Темиров сообщил CPJ, что журналисты планируют обжаловать свои приговоры в Верховном суде.

Напомним, 18 декабря Бишкекский городской суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении четырех журналистов.

Коллегия по уголовным делам рассмотрела и оставила без удовлетворения апелляционные жалобы в отношении четырех бывших и действующих сотрудников проектов Temirov Live и «Айт айт десе» на решение Ленинского районного суда Бишкека — Махабат Тажибек кызы, Азамата Ишенбекова, Айке Бейшекеевой и Актилека Капарова. Ранее райсуд признал их виновными в призывах к массовым беспорядкам.

В середине января арестовали 11 журналистов из команды расследователя Болота Темирова, предъявив им обвинение по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР. В СИЗО водворили Махабат Тажибек кызы, Сапара Акунбекова, Азамата Ишенбекова, Сайпидина Султаналиева, Актилека Капарова, Тыныстана Асыпбекова, Максата Тажибек уулу, Жоодара Бузумова, Жумабека Турдалиева, Айке Бейшекееву и Акыла Орозбекова. Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Избранная судом мера пресечения — содержание под стражей. Позже большинство подсудимых отпущены под домашний арест и подписку о невыезде.

В октябре Ленинский районный суд Бишкека огласил приговор. Махабат Тажибек кызы — супруга Болота Темирова и Азамат Ишенбеков получили по шесть и пять лет тюрьмы. Актилек Капаров и Айке Бейшекеева — три года пробации. Остальные оправданы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314711/
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