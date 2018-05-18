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Общество

Продажа оружия из ГПС. Суд отправит жалобу на прокуроров

Судья по делу о продаже оружия в Государственной пограничной службе Марат Сыдыков направит жалобу на прокуроров. Об этом ИА «24.kg» сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, сегодня в Первомайском районном суде должно было состояться очередное заседание, однако представители гособвинения не явились на процесс.

«Секретарь судебного заседания сообщила, что представители Военной прокуратуры, которые обеспечивают гособвинение, не явились на процесс. Один из них в отпуске, а второй в командировке. Такая ситуация не первый раз. Судья Марат Сыдыков отметил, что направит соответствующее письмо в Военную прокуратуру», — сказал Бактыбек Жумашев.

Дело о продаже оружия со склада ГПС не могут рассмотреть в суде год. В октябре 2017-го стало известно, что прапорщика Погранслужбы подозревают в продаже оружия. По версии следствия, он продавал со склада одной из войсковых частей ГПС автоматы Калашникова, приборы наблюдения, пистолеты Макарова и патроны. Помимо него, сотрудники милиции задержали водителя бывшего председателя Госкомитета по делам обороны и членов организованной преступной группировки. 16 мая 2017 года Военная прокуратура направила уголовное дело в суд.

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