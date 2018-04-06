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Общество

Продажа оружия Погранслужбы. Подсудимым предъявили иск на 4,5 миллиона

В Первомайском районном суде Бишкека начался процесс по делу о продаже оружия со склада Погранслужбы.

Прокурор сообщил, что подал гражданский иск к подсудимым. По его словам, иск связан с тем, что своими действиями они причинили материальный ущерб более чем на 4 миллиона 551 тысячу сомов.

Сторона защиты просила дать время для изучения иска, поскольку документ перадали суду в единственном экземпляре. 

На скамье подсудимых по данному делу 13 человек. Четверо из них не под стражей.

В октябре 2017 года стало известно, что прапорщика одного из подразделений Генштаба подозревают в продаже оружия. По версии следствия, он продавал автоматы Калашникова со склада одной из войсковых частей Погранслужбы. Сотрудники органов внутренних дел задержали также членов организованной преступной группировки, которые пытались продать три АКС-74.
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