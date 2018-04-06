Продажа оружия Погранслужбы. Суд предлагают сделать закрытым

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное заседание по делу о продаже оружия со склада войсковой части Погранслужбы. Представитель части просил сделать процесс закрытым, так как в материалах дела есть секретные сведения.

На это адвокат Абаз Мамбетакунов заявил ходатайство о привлечении следователя к уголовной ответственности. По его словам, раз в деле есть конфиденциальные сведения, то уголовное дело должно было иметь гриф секретности, чего следователь не сделал.

«Надо вынести следователю частное определение и направить в Генеральную прокуратуру обращение о привлечении его к уголовной ответственности за разглашение государственной тайны. Вся тайна раскрыта в ходе следствия», — сказал Абаз Мамбетакунов.

В октябре 2017 года стало известно, что прапорщика одного из подразделений Генштаба подозревают в продаже оружия. По версии следствия, он продавал со склада одной из войсковых частей Погранслужбы автоматы Калашникова. Помимо него, сотрудники органов внутренних дел задержали членов организованной преступной группировки, которые пытались продать три АКС-74.