Радиационный Кыргызстан. Уран Майлуу-Суу угрожает всей Ферганской долине

Хвостохранилища в Центральной Азии закрывали с 1966 по 1973 годы, но опасны они до сих пор. К семи самым опасным участкам уранового наследия относится город Майлуу-Суу. Корреспондент ИА «24.kg» побывал в городе, чтобы понять, почему он угрожает всей Ферганской долине.

Когда внешность обманчива

На территории Майлуу-Суу Джалал-Абадской области 23 хвостохранилища с общим объемом отходов уранового производства в 2 миллиона кубометров и 13 горных отвалов с объемом отходов в 1 миллион кубометров. Это самый крупный могильник в регионе. Но на первый взгляд ничего не выдает взрывоопасности места.

Майлуу-Суу расположен высоко в горах. Вокруг горы и зелень. О том, что находиться здесь опасно для здоровья, говорит только стойкий запах родона, который появляется уже на въезде в город.

Да и в городе на первый взгляд не видно проблем. Люди спешат на работу, дети спокойно идут из школы, малыши резво носятся по улицам. В глаза бросаются полуразваленные постройки. Это остатки былого достатка и благополучия.

На самом деле вся эта тишина и спокойствие — мнимые. Местами радиационный фон в городе превышает норму в десятки и сотни раз. Но люди продолжают здесь жить.

Урановые рудники в городе Майли-Суу эксплуатировали в 1946-1967 годах. В это время СССР активно разрабатывал атомное оружие. В городе есть легенда, что из добытого в Майлуу-Суу урана создали первую советскую атомную бомбу.

«После развала СССР многие защитные сооружения пришли в аварийное состояние из-за отсутствия контроля. Но последние 10 лет государство физической защите объектов радиоактивных отходов уделяет большое внимание. Ежегодно из бюджета выделяют 15-20 миллионов сомов ($200-250 тысяч)», — рассказал директор Агентства по обращению с хвостохранилищами при МЧС Дамир Кушбаков.

Главная угроза - оползни

С ноября 2017 года в Майлуу-Суу работает немецкий консорциум Wisutek. Его специалисты проводят исследовательскую работу, инженерные съемки, отборы проб почвы и воды в городе и на территории хвостохранилищ. Ведут и радиологические исследования.

«Мы пытаемся понять, как устроено хвостохранилище. Для этого делаем небольшое отверстие, потом галереи, где есть отработанные отходы. Проблема в том, что большинство хвостохранилищ в руинах и давно не эксплуатируются. Они представляют угрозу для населения не только Майлуу-Суу, но и соседнего Узбекистана. Сейчас проводим исследования, замеры, чтобы понять, в том числе, какой здесь уровень радиации, чем опасны шахты и как уменьшить эту опасность», — рассказал представитель концерна Кристиан Кунц.

Хвостохранилища Майлуу-Суу расположены в оползнеопасной зоне. В случае природных катаклизмом их может размыть, и токсичные вещества попадут в реку. В результате достанется Ферганской долине, где живут 14 миллионов человек.

Угроза вполне реальная. В прошлом году у хвостохранилища № 7 сошел оползень в 2,5 миллиона кубометров и перекрыл реку Майлуу-Суу. До шахты вода не дошла всего 12 метров.

От катастрофы уберег счастливый случай. Вода сама промыла грязевую массу селя и ушла вниз по течению реки.

Рабочие, которые изучают урановые шахты, рассказывают, что у них идет соревнование, кто найдет кусок камня с большей радиацией. На сегодня рекорд — камень с радиационным фоном в 1,5 тысячи микрорентген в час. Норма — не выше 30 микрорентген.

Несколько лет назад появился проект по частичной рекультивации хвостохранилищ. Тогда шахту № 3 перенесли на шестое хвостохранилище. Туда же переместили и пятый горный отвал.

Когда переносили третью шахту, рабочие находили куски горной породы с радиационным фоном в 8 тысяч микрорентген.

Европейский союз выделил для Майлуу-Суу грант в 3 миллиона 150 тысяч евро на комплексную оценку воздействия уранового наследия на окружающую среду и здоровье населения. Ранее такого масштабного проекта не было.

Как найти 70 миллионов евро

После принятия в 2013 году резолюции ООН о роли международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии разработали Стратегический мастер-план. Он предусматривает оценку риска, варианты восстановительных мер и смету внедрения всесторонней программы восстановления территории бывших урановых шахт. В программу включили семь самых сложных участков в Кыргызстане (города Мин-Куш и Майлуу-Суу, поселок Шекафтар), в Узбекистане (города Янгиабад и Чаркесар) и Таджикистане (города Исктиклол и Дигмай).

Всего на восстановительные работы на семи самых опасных участках надо 85 миллионов евро.

На рекультивацию хвостохранилищ в Майлуу-Суу надо около 30 миллионов евро. На сегодня в трастовом фонде, которым управляет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), есть 16,5 миллиона евро. Еще 70 миллионов евро международному сообществу надо найти в ближайшие пару лет.