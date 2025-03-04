На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов сообщил, что хвостохранилища в Майлуу-Суу рекультивированы и теперь радиационный фон там ниже, чем в Бишкеке.

«Теперь если стоять с дозиметром прямо на хвостохранилище, то он покажет уровень радиации 0,16 микрорентгена в час, тогда как уровень естественной радиации в столице составляет 0,22 микрорентгена в час», — сказал он.

Замминистра пояснил депутатам, что над хвостохранилищами установлены инженерные сооружения и сверху насыпан слой почвы. Дамбы над хвостохранилищами, установленные в советское время, пришли в негодность из-за землетрясений.