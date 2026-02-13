Рекультивация хвостохранилищ и повышение зарплаты. Приоритеты МЧС до 2030 года

В Кыргызстане насчитывается около 60 радиоактивных хвостохранилищ — наследие советского периода. Об этом на брифинге, посвященном предотвращению катаклизмов и планам на 2026 год, рассказал заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов.

По его словам, работы по рекультивации хвостохранилищ ведутся при поддержке международных партнеров, в том числе российской госкорпорации «Росатом».

В селе Мин-Куш рекультивация уже завершена. На проекты в Мин-Куше и Шекафтаре выделено донорами $28 миллионов, в Майлуу-Суу — $21 миллион.

К 2030-му все хвостохранилища планируется привести в безопасное состояние, чтобы исключить риск попадания загрязняющих веществ в реки.

Читайте по теме На 150 спасенных жизней больше. МЧС подвело итоги 2025 года

Отдельное внимание замминистра уделил социальной поддержке сотрудников. Он напомнил, что по поручению президента увеличивается зарплата водолазов, сотрудников Гидрометеорологической службы, лесников и работников Фонда государственных материальных резервов.

«Военные чины получили надбавку в прошлом году. Например, те, у кого звание выше прапорщика, получают от 50 тысяч сомов и выше. Водолазы, которые ранее получали 20-30 тысяч, благодаря специальной надбавке в 20 тысяч сомов теперь будут зарабатывать до 50-60 тысяч», — поделился Азамат Мамбетов.

Также продолжается очистка озер, особенно Иссык-Куля. За 2025-й со дна водоемов извлечено около 200 километров рыболовных сетей. Работа по укреплению экологической и техногенной безопасности будет продолжена.