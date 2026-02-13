Рекультивация хвостохранилищ и повышение зарплаты. Приоритеты МЧС до 2030 года

В Кыргызстане насчитывается около 60 радиоактивных хвостохранилищ — наследие советского периода. Об этом на брифинге, посвященном предотвращению катаклизмов и планам на 2026 год, рассказал заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов.
По его словам, работы по рекультивации хвостохранилищ ведутся при поддержке международных партнеров, в том числе российской госкорпорации «Росатом».
В селе Мин-Куш рекультивация уже завершена. На проекты в Мин-Куше и Шекафтаре выделено донорами $28 миллионов, в Майлуу-Суу — $21 миллион.
К 2030-му все хвостохранилища планируется привести в безопасное состояние, чтобы исключить риск попадания загрязняющих веществ в реки.
Отдельное внимание замминистра уделил социальной поддержке сотрудников. Он напомнил, что по поручению президента увеличивается зарплата водолазов, сотрудников Гидрометеорологической службы, лесников и работников Фонда государственных материальных резервов.
«Военные чины получили надбавку в прошлом году. Например, те, у кого звание выше прапорщика, получают от 50 тысяч сомов и выше. Водолазы, которые ранее получали 20-30 тысяч, благодаря специальной надбавке в 20 тысяч сомов теперь будут зарабатывать до 50-60 тысяч», — поделился Азамат Мамбетов.
Также продолжается очистка озер, особенно Иссык-Куля. За 2025-й со дна водоемов извлечено около 200 километров рыболовных сетей. Работа по укреплению экологической и техногенной безопасности будет продолжена.