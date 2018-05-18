Вебкам-модели в Бишкеке. Организатор студии шантажировал девушек

Организатор студии вебкам-моделей шантажировал девушек тем, что обнародует информацию об их работе. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый организовал студию вебкам-моделей у себя в квартире. Вместе с ним жила его супруга с ребенком. Хозяин студии не первый год работал с вебкам-моделями. Он обещал девушкам хороший заработок, однако не всегда сдерживал обещания. После съемок мужчина шантажировал девушек тем, что у него на телефоне есть видеозаписи их работы», — сообщили редакции.

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В ГУВД Бишкека ИА «24.kg» сообщили, что уголовное дело возбудили по статье «Изготовление или сбыт порнографических предметов» УК КР. Однако подробности сообщить отказались, ссылаясь на тайну следствия.

Сотрудники милиции задержали организатора студии вебкам-моделей и студенток различных вузов, работавших в ней. Девушкам предоставили оборудованную комнату, где через Интернет они общались с клиентами, выполняли их требования за определенную сумму и устраивали порношоу.

Во время обыска милиционеры обнаружили 16 компьютеров, более 150 интим-игрушек. По некоторым данным, подозреваемым является репер Даниэль Ажиев, выступающий под сценическим псевдонимом Mino.