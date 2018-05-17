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Общество

Нужно найти 70 миллионов евро для рекультивации хвостохранилищ

«Нужно найти 70 миллионов евро для рекультивации хвостохранилищ в Центральной Азии», — заявила депутат Европарламента Мишель Ривази на конференции, посвященной урановому наследию региона.

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По ее словам, сейчас на мировом сообществе лежит ответственность за обеспечение безопасности граждан и уменьшение опасности природных катаклизмов. В советское время проводились определенные работы по уменьшению последствий на этих хвостохранилищах. Были планы и решения. И сейчас их надо реализовать на практике.

«Если мы не найдем миллионы евро для проведения таких работ, то не сможем уменьшить риски. Что касается финансирования, то Европа уже выделила 16 миллионов евро, которые управляются Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и направляются на решение проблем, связанных с урановыми хвостохранилищами. Но нужно найти еще 70 миллионов, чтобы реабилитировать семь объектов в Центральной Азии. Это три объекта в Кыргызстане, три в Таджикистане и один в Узбекистане. Я призываю международное сообщество мобилизоваться. Только благодаря вашему участию мы сможем избежать последствий и улучшить условия жизни на объектах уранового наследия», — подчеркнула Мишель Ривази.
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