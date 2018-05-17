Кыргызстан настаивает на новой резолюции ООН по урановым хвостохранилищам

Кыргызстан считает важным, чтобы была принята новая резолюция ООН, касающаяся проблем урановых хвостохранилищ. Об этом сегодня заявил вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

По его словам, ряд крупных хвостохранилищ в Кыргызстане и других странах региона расположен вблизи рек, являющихся основой водного бассейна Центральноазиатского региона.

В случае возможных аварий на хвостохранилищах загрязнение токсичными отходами рек региона может привести к крупномасштабным экологическим бедствиям.

«Понимая последствия риска, мы все вместе должны приложить усилия и не допустить подобного развития событий. Для Кыргызстана решение этой проблемы является одним из важнейших долгосрочных приоритетов. Экологическая проблема уранового наследия в Центральной Азии неоднократно обсуждалась на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН. В 2013 году принята резолюция ООН, позволившая в короткие сроки добиться решения проблем экологической безопасности. Сегодня нужно обсудить дальнейшие меры для достижения радиационной и экологической безопасности. В том числе необходимо принять новую соответствующую резолюцию Генассамблеи ООН», — сказал Кубатбек Боронов.

Вице-премьер уверен, что обновление резолюции должно быть нацелено на новый этап сотрудничества, этап практических действий по рекультивации урановых хвостохранилищ. Резолюция станет основой для достижения осязаемых результатов в сфере радиационной и экологической безопасности.