13:37
USD 68.37
EUR 80.92
RUB 1.10
Власть

Кыргызстан настаивает на новой резолюции ООН по урановым хвостохранилищам

Кыргызстан считает важным, чтобы была принята новая резолюция ООН, касающаяся проблем урановых хвостохранилищ. Об этом сегодня заявил вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

По его словам, ряд крупных хвостохранилищ в Кыргызстане и других странах региона расположен вблизи рек, являющихся основой водного бассейна Центральноазиатского региона.

В случае возможных аварий на хвостохранилищах загрязнение токсичными отходами рек региона может привести к крупномасштабным экологическим бедствиям.

«Понимая последствия риска, мы все вместе должны приложить усилия и не допустить подобного развития событий. Для Кыргызстана решение этой проблемы является одним из важнейших долгосрочных приоритетов. Экологическая проблема уранового наследия в Центральной Азии неоднократно обсуждалась на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН. В 2013 году принята резолюция ООН, позволившая в короткие сроки добиться решения проблем экологической безопасности. Сегодня нужно обсудить дальнейшие меры для достижения радиационной и экологической безопасности. В том числе необходимо принять новую соответствующую резолюцию Генассамблеи ООН», — сказал Кубатбек Боронов.

Вице-премьер уверен, что обновление резолюции должно быть нацелено на новый этап сотрудничества, этап практических действий по рекультивации урановых хвостохранилищ. Резолюция станет основой для достижения осязаемых результатов в сфере радиационной и экологической безопасности.

На сегодня в Кыргызстане насчитывается 92 объекта с токсичными и радиоактивными отходами горнорудного производства. Из них в ведении МЧС находятся 33 хвостохранилища и 25 горных отвалов с общим объемом отходов в 11,9 миллиона кубометров. Из них 6,2 миллиона кубометров — радиоактивные отходы и 5,7 миллиона кубов — токсичные.
Ссылка:
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Отходы на шахтах Майлуу-Суу представляют реальный риск для человека и экологии
Нужно найти 70 миллионов евро для рекультивации хвостохранилищ
Подземные воды в Майлуу-Суу не пригодны для питья. Мэр рассчитывает на помощь
Инспекторы МАГАТЭ приехали в Кыргызстан. Изучают хвостохранилища
В Кыргызстане за две недели произошло 137 пожаров. Погибли пять человек
Пожар на Ошском рынке полностью потушен
Неделя холодов. Могут выйти из строя электросети, котельные, теплотрассы
Депутаты посоветовали Кубатбеку Боронову брать пример с Сергея Шойгу
Под лавиной на дороге Бишкек — Ош остались две машины
Российская компания займется урановыми хвостохранилищами в Кыргызстане
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан
Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с&nbsp;поста мэра Бишкека Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с поста мэра Бишкека
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев &laquo;перевел стрелки&raquo; на&nbsp;Алмазбека Атамбаева Авария на ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев «перевел стрелки» на Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Иностранные туристы&nbsp;&mdash; частые клиенты Кызыл-Кийского филиала &laquo;Бакай Банка&raquo; Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»
Кто&nbsp;он, активный пользователь мобильного Интернета? Кто он, активный пользователь мобильного Интернета?
Пора меняться и&nbsp;менять минуты на&nbsp;ГИГАБАЙТЫ Интернета! Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo;: Мы&nbsp;постоянно работаем над улучшением территории торгового центра ЦУМ «Айчурек»: Мы постоянно работаем над улучшением территории торгового центра